Rige alerta naranja y amarilla: pronostican vientos y tormentas fuertes en Corrientes

Tras una jornada con temperaturas templadas y sin lluvias en Corrientes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas y vientos fuertes para este jueves, que afectará a gran parte de la provincia. Mientras que en la Capital y localidades cercanas regirá una alerta amarilla durante la tarde y la noche, el sur, centro y este del territorio correntino pasarán a alerta naranja durante la noche, debido a la probabilidad de fenómenos meteorológicos de mayor intensidad.

En el caso de la alerta amarilla por tormentas, las zonas alcanzadas serán Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme y San Luis del Palmar.

El organismo anticipó lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, acompañadas por intensas ráfagas de viento, ocasional caída de granizo, abundante lluvia en cortos períodos y frecuente actividad eléctrica. Además, se prevén acumulados de precipitación de entre 30 y 60 milímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual.

Zonas en las que rige alerta naranja

Para el interior provincial, el pronóstico es aún más complejo. Durante la noche regirá una alerta naranja por tormentas en Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle.

En estas localidades se esperan tormentas fuertes, algunas severas, con lluvias intensas en cortos períodos, granizo de distintos tamaños, intensa actividad eléctrica y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre 50 y 80 milímetros, con posibilidad de ser superados en forma localizada.

A estas condiciones se suma un alerta amarilla por vientos del sector sur, que también alcanzará a distintos sectores de la provincia. Según el SMN, se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

Ante este panorama, se recomienda evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informado a través de los canales oficiales.