Correntinos desafiaron la tormenta y reclamaron contra la reforma a la Ley de Tierras

A las cuatro de la tarde, la plaza 25 de Mayo todavía conservaba la calma de una jornada calurosa. De a poco comenzaron a aparecer los primeros manifestantes. Algunos llegaban con banderas argentinas, otros con carteles improvisados y muchos simplemente con la decisión de hacerse escuchar. Los presentes se pronunciaron en contra el proyecto que propone cambios en normas vinculadas con el acceso a la tierra y la vivienda, así como a la Ley de Manejo del Fuego y la Ley de Expropiaciones.

Mientras los senadores votaban en el Congreso de Buenos Aires, en Corrientes organizaciones sociales, ambientales y ciudadanos autoconvocados se movilizaron para rechazar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Las conversaciones crecían entre pequeños grupos y los autos reducían la velocidad para observar qué ocurría en la plaza, el cielo comenzó a transformarse. Primero aparecieron las nubes grises. Después, una inmensa masa negra cubrió por completo el centro correntino. El viento empezó a soplar con fuerza y la enorme bandera argentina del mástil flameó con violencia, marcando el pulso de una tarde que, por momentos, parecía más cercana a un temporal que a una manifestación.

No pasó mucho tiempo hasta que las primeras gotas obligaron a correr. Familias enteras, adultos mayores y jóvenes buscaron refugio donde pudieron. La Iglesia La Merced abrió sus galerías para quienes escapaban de la lluvia; otros encontraron resguardo en la escuela ubicada frente a la plaza o bajo cualquier techo que ofreciera protección. Durante cerca de media hora, el sonido del viento reemplazó a los cánticos.

Sin embargo, la tormenta no logró vaciar la convocatoria. Cuando el cielo comenzó a despejarse y un tímido sol volvió a iluminar la plaza 25 de Mayo, muchos regresaron al mismo lugar del que se habían ido minutos antes. Algunos acomodaron nuevamente sus banderas, otros retomaron las conversaciones y el reclamo continuó.

La movilización se realizó a pesar de que el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales había sido retirado del debate legislativo al no reunir el respaldo necesario para ser aprobado en el Senado. Para quienes participaron de la convocatoria, esa decisión no alcanza para disipar la preocupación y consideran necesario mantenerse movilizados ante la posibilidad de que la iniciativa vuelva a discutirse.

La voz de los correntinos

Alicia, cargaba una enorme bandera argentina y en diálogo con El Litoral, señaló: “Tengo vergüenza como correntina porque nuestro General San Martín, correntino de ley, había dicho ´cuando la patria está en peligro todo es permitido menos no defenderla´ entonces me hago presente y me sumo a ese mensaje que nos dejó”.

La mujer tomó la frase de José de San Martín que significa que en momentos de crisis extrema o amenaza a la soberanía, la prioridad absoluta es la defensa de la nación, por encima de cualquier otra regla o formalidad ordinaria.

Lucía, una joven de 20 años explicó a este medio : “Yo vengo porque defiendo mi provincia, en Corrientes tenemos muchos recursos naturales. Además tenemos miles de hectáreas quemadas por los incendios que aún deben recuperarse y si se llega a aprobar esta ley, estos sectores quedan desprotegidos”.

“Nos quieren vender la patria, la tierra, el agua y todos los recursos naturales. Quieren ir en contra de la ley que se votó hace muchísimos años y ahora tenemos que venir a reclamar nuevamente”, señaló Norberto a este medio.

La imagen del final resumió la jornada. El pavimento todavía estaba mojado, algunas hojas seguían girando por efecto del viento y el cielo conservaba un tono gris hacia el horizonte. Pero frente a la plaza todavía quedaban reunidos esperando la decisión final.