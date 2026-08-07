¿El frío llegó para quedarse en Corrientes?: se esperan mínimas de 10°C

Tras de la tormenta y la llegada de vientos por el sector sur, se vienen varios días de frío en Corrientes. Las temperaturas se mantendrán entre los 10°C y máximas por debajo de los 20°C. Los pronósticos anticipan lluvias a partir del martes con posibilidad de extenderse hasta el jueves en algunas zonas de la provincia.

El descenso térmico ya comenzó a sentirse. Este sábado se espera una mínima de 10°C y una máxima de 20°C, con cielo algo nublado. El domingo será todavía más fresco, con temperaturas que irán de 11°C a 16°C.

El lunes continuará la tendencia, con una mínima de 10°C y una máxima de 17°C, bajo un cielo mayormente nublado. Teniendo en cuenta los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los días de calor quedan, por ahora, bastante lejos.

Una semana con frío y algunas lluvias

El martes será uno de los días más fríos del período, con 10°C de mínima y apenas 15°C de máxima. Según las proyecciones de Agromet, podrían registrarse algunas lluvias en el norte de la provincia.

Para el miércoles se esperan condiciones similares, con una mínima de 10°C y una máxima de 16°C. En este caso, el organismo anticipa posibles precipitaciones en gran parte de Corrientes, aunque con acumulados bajos, de entre 10 y 15 milímetros.

El jueves habrá una leve recuperación de las temperaturas, pero el frío seguirá presente: se prevén 10°C de mínima y 19°C de máxima. Las lluvias podrían concentrarse en la zona de Santo Tomé, con acumulados de pocos milímetros, mientras que para el resto de la provincia no se esperan precipitaciones.

Así, después del temporal que dejó fuertes vientos y distintos inconvenientes en Corrientes, el escenario cambia por completo con paraguas para algunos días, abrigo para casi todos y temperaturas que invitan a guardar la ropa de verano por un rato más.