Puente Santo Tomé-São Borja: cuánto cuesta cruzar a Brasil desde Corrientes en agosto

Comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario a partir de agosto para cruzar el puente internacional que conecta Santo Tomé, Corrientes, con São Borja, Brasil. La principal diferencia respecto de julio se encuentra en los valores expresados en reales, que registraron leves bajas debido a la variación del tipo de cambio, del lado correntino no hubo modificaciones con respecto a julio.

Cómo quedaron los precios

Para los autos particulares, el cruce tiene un costo de $1.600 o R$4,60. En el caso de los vehículos con remolque, la tarifa es de $2.400 o R$7, mientras que los ómnibus deberán abonar $4.900 o R$14.

Así, quienes crucen desde Corrientes hacia Brasil deberán tener en cuenta que los valores en pesos no tuvieron modificaciones respecto del cuadro anterior. La actualización de agosto impactó principalmente en las tarifas expresadas en moneda brasileña, que tuvieron una leve reducción.

El puente internacional entre Santo Tomé y São Borja es uno de los principales pasos fronterizos de Corrientes hacia Brasil y concentra un importante movimiento entre ambos países. Para quienes tengan previsto viajar durante agosto, estas son las tarifas vigentes para realizar el cruce.