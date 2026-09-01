Certificación de inglés Anglia en la Unne: cómo inscribirse y cuáles son los requisitos

El Departamento de Idiomas Modernos, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), anunció la apertura oficial de las inscripciones para acceder a la certificación internacional de la lengua inglesa Anglia 2026.

La institución académica se desempeña como puesto examinador oficial de esta evaluación desde el año 2019.

El proceso de inscripción se extenderá desde este martes 1 de septiembre hasta el 16 de octubre. Durante este período, las personas interesadas podrán realizar de manera online y por autogestión tanto el test de nivelación previo como la completitud del formulario de registro.

El examen presencial se rendirá el 16 de diciembre en la sede de Idiomas Unne.

Niveles disponibles, alcance y modalidad de inscripción

La certificación Anglia evaluará competencias en comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. La convocatoria está dirigida a niños (a partir de los 9 años), jóvenes (desde los 14 años) y adultos, abarcando desde niveles iniciales hasta avanzados.

Desde la Coordinación General recordaron que la inscripción es libre para cualquier postulante, sin el requisito de ser alumno regular del Departamento de Idiomas.

Los certificados finales cuentan con la emisión de AIM AWARDS (Anglia) y la acreditación oficial de OFQUAL en Inglaterra.

Respecto al esquema de niveles alineado al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), la oferta contempla:

Niños: niveles First Step, Junior, Primary y Preliminary.

Jóvenes y adultos principiantes (A1): modalidades Adult Learners Step 1 al 4.

Niveles intermedios y avanzados (A2 a C2): categorías Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Advanced, Proficiency y Masters.

Antes de completar el formulario digital, los aspirantes recibirán asesoramiento docente sobre el nivel de idioma sugerido tras la evaluación de nivelación para formalizar su postulación definitiva.