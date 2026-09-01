Cómo afectará el paro docente en la Unne

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) confirmó su adhesión al paro nacional universitario de este miércoles 2 de septiembre, luego de que el Gobierno ofreciera un aumento del 3% en la paritaria. La medida será por 24 horas y alcanzará a docentes de la Universidad Nacional del Nordeste.

Fuentes consultadas por El Litoral señalaron que la Conadu se adhiere al paro nacional universitario. La decisión se tomó luego del fracaso de la última reunión paritaria, en la que el Gobierno nacional ofreció un incremento salarial del 3%, propuesta que fue rechazada de manera unánime por el Frente Sindical Universitario. Consideraron que el porcentaje es insuficiente frente a los reclamos del sector y convocaron a un paro total de actividades por 24 horas.

La organización sindical reclama la recuperación del poder adquisitivo perdido, que según plantearon alcanza al 31,2%, además de la actualización correspondiente a agosto, el pago de salarios adeudados y el abordaje del Fonid. También exigió el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, junto con respuestas para las becas, gastos de funcionamiento y fondos destinados a hospitales universitarios.

Entre los reclamos también se encuentra la discusión sobre el sistema de preuniversitarios y la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo en aspectos vinculados con el nomenclador salarial y los adicionales por posgrados. La secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, cuestionó la propuesta oficial y sostuvo que el 3% “no guarda anclaje con el Indec ni con nada”. La federación anticipó además que evaluará la continuidad del plan de lucha a fines de esta semana.

En paralelo al conflicto salarial, el juez federal Martín Cormick otorgó al Poder Ejecutivo un plazo de tres días para presentar un informe que detalle el grado de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En este escenario, el paro de este miércoles será la primera medida nacional mientras los gremios universitarios analizan nuevas acciones.