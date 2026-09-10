Corrientes bajo alerta naranja: pronostican tormentas, lluvias y vientos fuertes

Anuncian tormentas severas para Corrientes durante la madrugada y mañana de este viernes. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pasó de la alerta amarilla a la naranja y rige en todo el territorio. Podrían ocurrir tormentas localmente fuertes, ocasional caída de granizo, alta actividad eléctrica y abundantes precipitaciones entre 60 y 90 milímetros.

Las primeras gotas podrían comenzar a caer en la madrugada con posibilidad de extenderse durante la mañana. La probabilidad emitida por el ente nacional es del 70 al 100%. Por la tarde se esperan fuertes vientos con ráfagas que rondarán los 42 a 50 kilómetros por hora, superando los valores normales en esta región del país, estimados en 20 kilómetros por hora.

Teniendo en cuenta los datos del SMN, el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente.

Por lo que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual, estimándose los mayores valores en la provincia de Misiones”, detallaron.

¿Qué pasa con las temperaturas?

Ingresan los vientos del sur y para este viernes se espera una máxima de 25°C y una mínima de 17°C. La temperatura comienza a descender y para el sábado rondará los 14°C y 20°C, mientras que para el domingo 12°C y 20°C. No se prevé lluvias para estas dos últimas jornadas.