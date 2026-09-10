La veda pesquera podría levantarse en las próximas horas en Corrientes: a qué se debe

Ante la gran concentración de dorados y sábalos en un tramo del río Paraná, se dispuso la veda extraordinaria el miércoles por la tarde, sin embargo, según explicaron este jueves desde la Dirección Provincial de Recursos Naturales a El Litoral, la medida podría levantarse dentro de las próximas 24 o 48 horas.

La medida fue implementada sobre el tramo comprendido entre los kilómetros 1109 y 1150 del río Paraná, a la altura de Empedrado, debido a la concentración excepcional de ejemplares de dorado detectada en la zona.

El Delegado área Capital de la Dirección Provincial de Recursos Naturales de la Provincia, Raúl Barrientos, señaló a El Litoral: “Es un cardumen de dorado con sábalos que viene de Bella Vista y atraviesa varios puntos de la provincia y ya está pasando por Coé Porá (Derqui)”.

Según detalló Barrientos, el cardumen ya atravesó distintos sectores donde habitualmente se desarrolla la actividad pesquera. “Pasó por distintas canchas de malloneros. Ayer pescaban entre 29 y 30 especies de la cantidad que había”, indicó.

Uno de los puntos que genera incertidumbre sobre el recorrido de los peces es el kilómetro 1159 del río Paraná. Allí, según explicó Barrientos, el cardumen “se pierde porque agarra canal” y desde ese momento no se conoce con precisión hacia dónde continúa su desplazamiento.

Una de las posibilidades que analizan es que los peces hayan tomado rumbo hacia la costa chaqueña, siguiendo el curso del río.

El cardumen continúa migrando

El desplazamiento estaría vinculado además con el ciclo reproductivo de los peces. Barrientos explicó que se trata de una época de migración de cardúmenes de sábalos y de desove.

El desove es el proceso reproductivo durante el cual los peces liberan sus huevos y espermatozoides en el agua, permitiendo la fecundación y el nacimiento de nuevos ejemplares.

Ante el movimiento del cardumen, desde Recursos Naturales anticiparon que elaborarán un informe para determinar si corresponde mantener o levantar la prohibición.

“Vamos a hacer un informe, para que se pueda levantar en 24 o 48 horas”, señaló Barrientos a El Litoral.

Qué prohíbe la veda

La veda extraordinaria alcanza a toda modalidad de pesca en el sector delimitado, ya sea comercial, deportiva y de subsistencia. La decisión fue tomada luego de detectar una concentración excepcional de dorados, situación que generó un incremento de la presión pesquera sobre el recurso y una mayor vulnerabilidad de la especie.

Por ese motivo, la Dirección Provincial de Recursos Naturales resolvió implementar de manera inmediata la medida de protección. Las sanciones por incumplir la disposición pueden alcanzar hasta $1.050.000, de acuerdo con el régimen vigente.

La prohibición se mantendrá hasta que un nuevo acto administrativo determine su levantamiento. Para ello, la Dirección de Recursos Naturales deberá contar con información suficiente y con los dictámenes correspondientes de sus departamentos técnicos.

Ahora, el desplazamiento del cardumen y el informe que prepara el organismo serán determinantes para definir si la veda continúa o si finalmente puede levantarse dentro de las próximas 24 a 48 horas.

(VT)