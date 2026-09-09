Corrientes: rige veda extraordinaria para proteger un cardumen de dorados en el río Paraná

Por la concentración excepcional de ejemplares de dorado detectada en el tramo comprendido entre los kilómetros 1109 y 1150 del río Paraná, Empedrado, la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes implementó este miércoles a partir de las 18 una veda extraordinaria sobre ese sector. Con sanciones que pueden llegar hasta los $1.050.000.

En el sector mencionado quedó prohibida toda modalidad de pesca, ya sea comercial, deportiva o de subsistencia. Según la disposición, la concentración extraordinaria de dorados generó un aumento de la presión pesquera sobre el recurso y, por lo tanto, una mayor vulnerabilidad de la especie. Ante esta situación, el organismo provincial resolvió adoptar medidas de protección de manera inmediata. Así fue informado a El Litoral.

La veda se mantendrá hasta que un nuevo acto administrativo disponga su levantamiento, una vez que la Dirección de Recursos Naturales cuente con información suficiente y con los dictámenes de sus departamentos técnicos.

Además, la disposición establece que la protección seguirá al cardumen en caso de que los ejemplares se desplacen fuera de los límites establecidos entre los kilómetros 1109 y 1150. Es decir, la prohibición continuará vigente sobre la concentración de dorados independientemente del lugar donde se encuentre.

La medida alcanza a todas las modalidades de pesca y se insta a los pescadores a respetar la prohibición con el objetivo de preservar el recurso íctico de la cuenca superior del Paraná.

¿Cuáles son las sanciones?

En caso de incumplimiento, se aplicará una multa equivalente al valor de 500 litros de combustible súper, de acuerdo con la normativa vigente. Según estimaciones de El Litoral, el precio por pescar en el tramo prohibido podría llegar a los $1.050.000.

Además, quienes sean sancionados quedarán inhabilitados por un plazo no menor a seis meses para realizar cualquier actividad relacionada con los recursos naturales de la provincia, independientemente de que la multa haya sido abonada.

La Dirección de Recursos Naturales también solicitó a los usuarios del recurso que denuncien eventuales incumplimientos y pidió a las fuerzas de seguridad, asociaciones de pescadores y organismos municipales colaborar con la preservación del cardumen detectado.

La medida será comunicada a la Comisión de Manejo de las Pesquerías (Comapel), con el objetivo de que las jurisdicciones que integran ese organismo puedan adoptar disposiciones similares para proteger el recurso ante esta situación de vulnerabilidad.