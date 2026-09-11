Un estudio del Conicet y la Unne advirtió sobre el peligro de extinción de la palmera de Bonpland

Un estudio científico coordinado por el Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone, Conicet-Unne) alertó sobre la crítica situación de la palmera de Bonpland (Butia noblickii), una especie endémica que habita de manera exclusiva en el sudeste de la provincia de Corrientes, con poblaciones distribuidas entre el departamento de Paso de los Libres y parte de Monte Caseros.

Los resultados del proyecto interinstitucional —desarrollado junto con el Instituto de Biología Subtropical (IBS-Unam-Conicet) y la Fundación Hábitat y Desarrollo— fueron expuestos recientemente en la ciudad de Asunción, Paraguay, durante el I Congreso Científico Sudamericano de Sabanas y Pastizales.

La investigación ratificó que la especie mantiene la categoría "En Peligro" asignada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn) debido a la fragmentación del hábitat provocada por el avance de las plantaciones forestales y la cercanía a zonas urbanas.

El equipo de investigadores estuvo integrado por las doctoras Ercilia María Sara Moreno, Viviana Solís Neffa y Gisela Mariel Via do Pico (Ibone-Unne), los doctores Mariano Ignacio Giombini y Genoveva Gatti (IBS-Unam-Conicet-Ceiba) y Gustavo Felipe Aparicio (Unam y Fundación Hábitat y Desarrollo).

Resultados del mapeo y falta de protección legal

Mediante el modelado de nicho ecológico, los científicos mapearon la distribución de la palmera y determinaron un área de ocupación real de apenas 99 kilómetros cuadrados, lo que demuestra que la especie ocupa solo el 30% de su distribución estimada.

El estudio precisó además que la palmera de Bonpland es una especie altamente especialista, con baja tolerancia a los extremos térmicos y dependencia de disponibilidad hídrica en época de sequía.

La investigación puso al descubierto la fragilidad de las políticas públicas de conservación: solo el 11,85% de la superficie apta para la especie se encuentra dentro de áreas protegidas, mientras que apenas un 3,61% está contemplado en la Categoría III del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), una franja que permite el uso productivo y la transformación del suelo.

En las conclusiones expuestas en el I Congreso Científico Sudamericano de Sabanas y Pastizales, el equipo investigador remarcó la urgencia de reevaluar el ordenamiento territorial en Corrientes para recategorizar los hábitats críticos a niveles de máxima conservación (Categorías I y II) y proyectar nuevos corredores biológicos que impidan la desaparición definitiva de la especie.