¿Qué hacer si ves un murciélago?: las recomendaciones de veterinarios de Corrientes

La aparición de un murciélago puede generar preocupación, especialmente por su relación con la rabia, una enfermedad muy grave y mortal. El Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Corrientes difundió una guía con pasos sencillos para actuar ante la presencia de estos animales y prevenir riesgos vinculados con la rabia.

Uno de los principales consejos es no tocar al murciélago con las manos desnudas. En caso de encontrar uno dentro de una vivienda o en otro espacio, se recomienda utilizar guantes y elementos como una pala o un recogedor para manipularlo, evitando acercarse innecesariamente.

Además, el animal debe ser aislado y se debe contactar al centro local correspondiente o a un médico veterinario para recibir indicaciones. Si hubo contacto con una persona o una mascota, la recomendación es solicitar atención veterinaria o sanitaria de manera rápida.

Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de Corrientes

Desde el Consejo también remarcaron que no todos los murciélagos tienen rabia, aunque algunos pueden ser portadores de la enfermedad. La entidad explicó que existen murciélagos insectívoros que cumplen una función ecológica importante al alimentarse de insectos y que circulan también en zonas urbanas.

Por otro lado, los murciélagos hematófagos se encuentran principalmente en áreas rurales y se alimentan de sangre de animales, especialmente del ganado. Por eso, ante la presencia de estos ejemplares en el campo, se recomienda notificar inmediatamente a las autoridades rurales o veterinarias y recurrir a atención veterinaria y sanitaria urgente si un animal pudo haber sido afectado.

La información forma parte de la campaña de vacunación contra la rabia que el Consejo lleva adelante en toda la provincia de Corrientes. Desde la institución destacaron la importancia de brindar información clara a la población para fortalecer la prevención y el cuidado tanto de la salud animal como de las personas.