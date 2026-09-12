Veda pesquera en Corrientes: “Cada dorado sobre la lancha sale $1.000.000 de multa”

En Corrientes rige la veda extraordinaria en el río Paraná, esta se debe a una gran concentración de cardúmenes en el kilómetro 1109 y 1150. Cada dorado, sábalo o manguruyú que sea encontrado sobre una lancha puede representar una multa de $1.000.000. Si son dos ejemplares, la sanción asciende a $2 millones y, si son tres, llega a $3 millones.

El inspector de Fauna, Diego Ruiz Díaz, explicó a El Litoral cómo se aplican las sanciones durante los controles. “Multas por pescar es de 500 litros y 6 meses de suspensión, pero a los que pescaron dorado, por más que no esté la veda, un dorado sobre la lancha vale un millón. Tenes 3 dorados vale 3 millones”, señaló.

El dorado, el surubí y el manguruyú tienen la misma multa de $1.000.000 por ejemplar. Además, quienes sean detectados en infracción quedan asentados mediante un acta y tienen consecuencias para futuras actividades de pesca.

“A todos se les hace acta, porque una vez que están con infracción no podes sacar permiso para pescar”, agregó Ruiz Díaz.

El inspector explicó que durante los operativos algunos pescadores intentan arrojar los ejemplares al agua al advertir la presencia de los controles. “Había lancha con dos o con tres, que lo tiran al agua de vuelta pero flota y nosotros estamos preparados. Para eso tenemos los térmicos de noche y de día tenemos los largavista”, contó.

Sobre la prohibición de pesca

La veda extraordinaria fue dispuesta el miércoles por la tarde debido a la gran concentración de dorados y sábalos en un tramo del río Paraná. Tres días después, la prohibición continúa vigente.

El desplazamiento de los peces estaría vinculado además con su ciclo reproductivo, en una época de migración de cardúmenes de sábalos y de desove. Ante el movimiento registrado, desde Recursos Naturales anticiparon que elaborarán un informe para determinar si corresponde mantener o levantar la prohibición.

Según explicaron este jueves desde la Dirección Provincial de Recursos Naturales a El Litoral, la medida podría levantarse dentro de las próximas 24 o 48 horas, dependiendo de lo que determine el informe sobre el comportamiento de los cardúmenes.

(VT)