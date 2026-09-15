No viene Paula Bernini, frenarán un careo clave y habrá más testigos en el juicio por Loan

Mientras se aguarda que la abogada defensora de Laudelina Peña desista del pedido de un careo con el excomisario Walter Adrián Maciel, se confirmó que este miércoles reanuda el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña con la ampliación de las declaraciones del policía imputado, así como de las versiones que aporten dos testigos.

A partir de las 9 en el Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional reiniciará el debate que llevan adelante los jueces Fermín Ceroleni, Simón Bracco y Eduardo Belforte para esclarecer qué pasó con Loan el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio.

Maciel anticipó que pretendía seguir hablando, luego de que el jueves declarara por más de dos horas en las que se extendió con la justificación de una teoría de que el caso se sintetiza en un atropellamiento por parte de Carlos Pérez y Victoria Caillava a bordo de su camioneta, el levantamiento del cuerpo del niño y su posterior ocultamiento.

En ese sentido, la abogada de Laudelina, Mónica Chirivín, anticipó en las últimas horas que desistirá del careo solicitado el jueves último entre su defendida y el policía.

"Debe ser espontáneo y de ocurrir, se produciría cinco días después", fundamentó la letrada, quien no obstante adelantó que la tía del niño pretende ampliar su indagatoria con el propósito de desmentir a Maciel en lo que consideró "contradicciones" y "mentiras", según dijo en una entrevista con el programa Corrientes en el Aire de Radionord Continental.

TESTIGOS: NO VIENE PAULA BERNINI

Para este miércoles 16 de septiembre, además de la continuidad de Maciel y de las cuestiones que pueda resolver el tribunal, estaban previstos los testimonios de Paula Bernini, Roberto Antonio Quiroz, Deisy Leonela Ávalos y Pablo Noseda.

Los magistrados determinaron reprogramar las declaraciones de la periodista del canal TN y de Ávalos, sin fecha, aunque sostuvieron los llamados a Quiroz y Noseda, quien es biólogo y auxiliar superior de primera en una fuerza federal.

Para el jueves 17 fueron convocados Jorge Alfredo Delgado, Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, José Manuel Ojeda y Brisa de los Ángeles Contreras.

El calendario tiene prevista la participación de 160 testigos más y la fiscal Tamara Pourcel reconoció que, por el ritmo de las audiencias y la cantidad de declaraciones pendientes, el juicio podría extenderse hasta 2027, según dijo en una entrevista en Radio con Vos.

En ese trayecto, todavía se puede esperar que declaren los imputados que hasta el momento no habñaron ante el tribunal, como Carlos Pérez, María Victoria Caillava, Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica Millapi, del grupo de siete sospechosos de participar de la sustracción y el ocultamiento del niño de la localidad de 9 de Julio.

Aunque según anticipó una de sus defensoras, la abogada Agostina Furlán, Pérez y Caillava quieren "contar su verdad".