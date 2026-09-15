El lapacho blanco que floreció dos veces y sorprendió a todos este año en Corrientes

En la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), un ejemplar de lapacho blanco se convirtió en una verdadera postal de la vida vegetal. Este año, el árbol sorprendió con una floración poco habitual, ya que floreció dos veces, una en agosto y otra nuevamente en septiembre.

La historia de este ejemplar comenzó antes de llegar a la Facultad. Se trata de un lapacho blanco injertado sobre pie de lapacho rosado, obtenido por el ingeniero agrónomo Eduardo Flachsland y la ingeniera agrónoma Graciela Terada, docentes de la Cátedra de Fisiología Vegetal de la FCA-Unne.

En 2014, el ejemplar fue obsequiado para acompañar la creación del Laboratorio de Biotecnología Aplicada y Genómica Funcional de la Facultad de Ciencias Agrarias.

Floración del lapacho

Desde entonces, el árbol atraviesa cada año su período de floración entre fines de agosto y principios de septiembre. Su presencia se convirtió así en parte del paisaje de la institución y en una muestra de cómo el cuidado y el paso del tiempo acompañan los procesos de crecimiento vegetal.

Sin embargo, este año ocurrió algo diferente. El lapacho blanco volvió a florecer en septiembre, después de haberlo hecho previamente en agosto, y ofreció una segunda postal de flores en plena Facultad.

El ejemplar fue plantado, cuidado y conducido por la ingeniera agrónoma Claudia Luna, quien acompañó su crecimiento a lo largo de estos años.

La particularidad de este lapacho permite poner la mirada sobre procesos que muchas veces pasan inadvertidos: desde un injerto realizado por profesionales hasta los años de cuidado necesarios para acompañar el desarrollo de un árbol.

Su floración también funciona como un recordatorio de que la ciencia y la observación pueden encontrarse en escenas cotidianas. En este caso, un árbol que lleva años creciendo dentro de la Facultad volvió a llamar la atención con una floración doble.

La historia del lapacho blanco de la Unne combina así investigación, trabajo, cuidado y tiempo. Y este año sumó un detalle inesperado: por segunda vez en pocos meses, volvió a cubrirse de flores.