Cuánto costará el estacionamiento en Itatí durante la Peregrinación Juvenil del NEA

En la antesala de la XLVII° Peregrinación Juvenil del NEA, la Pastoral de Juventud Región NEA emitió un comunicado oficial para informar a las comunidades parroquiales sobre la aplicación de un canon municipal por el estacionemiento en la localidad correntina de Itatí.

La medida estará vigente durante la movilización de fe a la Basílica de la Virgen de Itatí que se desarrollará el sábado 19 y domingo 20 de septiembre.

Según se detalló en el escrito, el cobro responde a lo normado en la Ordenanza 03/2025 dispuesta por el ejecutivo municipal itateño. El esquema tarifario establecido de manera anticipada fija los siguientes valores para los vehículos que ingresen a la ciudad mariana:

Autos particulares: $9.000

Colectivos: $50.000

Aclaración institucional a los peregrinos

Ante las consultas de los contingentes que se movilizarán desde distintas diócesis del Nordeste argentino, la organización de la peregrinación remarcó el carácter estrictamente comunal del arancel.

"Cabe aclarar que dicha medida no tiene que ver con ninguna decisión que se haya tomado desde la Pastoral de Juventud Región NEA, sino que se trata exclusivamente de una ordenanza propia del municipio de Itatí", precisaron las autoridades religiosas.

Además, aclararon que no cuentan con facultades para tramitar excepciones al cobro del canon, por lo que instaron a las delegaciones parroquiales a prever dichos importes dentro de sus costos operativos en la provincia de Corrientes.