Tras días frescos, vuelve el calor a Corrientes y pronostican 30°C

El invierno se hace notar en Corrientes y en los últimos días hubo un marcado descenso de temperatura con mínimas de entre 8°C y 10°C. Sin embargo, los pronósticos indican que para mitad de semana comience a subir y la máxima ronde los 30°C para el domingo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este martes la temperatura rondó entre los 7°C y los 23°C, y para este miércoles se prevé que las condiciones sean similares ya que se estima que rondará entre 10°C y 23°C. La máxima comienza a subir el jueves con 26°C y mínimas de 12°C, con cielos despejados durante la jornada.

Se viene el calor

Con vientos por el sector este, para este viernes se espera que el termómetro oscile entre los 27°C y los 16°C por lo que el cambio será más notorio según los datos del SMN. Para el sábado se pronostica tormentas aisladas pero con un 40% de probabilidad, la temperatura sigue subiendo y podría llegar a los 28°C de máxima y 17°C de mínima.

El calor sigue aumentando y para el domingo podría llegar a los 30°C y según estiman, la mínima podría alcanzar los 18°C, además se podría establecer el ingreso de vientos por el sector norte, dejando jornadas calurosas en Corrientes.