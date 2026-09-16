Maciel mostró un mensaje de otro preso y denunció a Chirivín, que le respondió con dureza

En la ampliación de su declaración indagatoria en el juicio por Loan Peña, el comisario Walter Maciel denunció haber sufrido un acto intimidatorio a través de una esquela recibida por parte de otro interno cuando, dijo, permanecía alojado en una unidad penal de Buenos Aires y apuntó directamente a la abogada defensora de Laudelina Peña, quien este miércoles le contestó con dureza.

"Te manda saludos la doctora Chirivín. Dice que hagas lo que vos ya sabés", dice el mensaje que, según explicó Maciel, le llegó durante su detención.

En un diálogo con el canal de youtube Un correntino liberal, Mónica Chirivín respondió "¿Existen detenidos en la cárcel donde está él? Sí, es cierto y que los he atendido también es cierto y que le habrán pasado un papel para que, si necesita algo ya sabe lo que tiene que hacer, seguro. Eso es normal cuando un detenido está recién llegado. Esas son cuestiones de él y que diga lo que quiera".

"Lo que sí es cierto -dijo- y está a la vista, que nadie lo puede dudar, es que este hombre es de lo más prepotente, se lleva por delante a quien sea, al fiscal, a quien se le de la gana y es tanta que no se quiere carear con (el sargento Orlando Ezequiel) Cáceres ni con (el suboficial Mariano Hernán) "Loro" Duarte".

Cáceres es el agente policial que en su declaración afirma haber recibido la orden de Maciel de alterar los horarios en el libro de guardia de la Comisaría de 9 de Julio y Duarte, el policía que habría transmitido la falsa alarma del hallazgo del niño en la madrugada del 14 de junio de 2024 y que horas antes había recibido la llamada de Victoria Caillava para anoticiar a la fuerza que el menor se había perdido.

Al respecto, la letrada afirmó que Maciel "se quiere carear con Laudelina para amedrentarla más".

"Si Maciel dice que Báez mentía, por qué no pidió un careo con él?"

"Es una barbaridad, una cosa desubicada, nunca vi una cosa así, que él conteste lo que se le da la gana, que levante la voz", indicó la abogada.

Vale señalar, Chirivín, se dirigió al tribunal durante la audiencia por las declaraciones de Maciel para solicitar "que quede expresa constancia del hostigamiento que ha recibido mi asistida y quien les habla”.

Y asimismo, el abogado defensor de Mónica Millapi y Daniel Ramírez, Marcelo Hanson, solicitó un careo entre Maciel y el suboficial Duarte.

Sostuvo también que "la labor de la fiscalía me gusta porque con su voz suave lo supo llevar y lo enredó bien porque ha dicho bastantes cosas que son incongruentes, con horarios de antenas, cuestiones específicas como el botín -o estás con el botín o estás con (el comisario Roque Nicolás) Báez- y un montón de cosas que son importantes que, si siguen como hasta ahora, se darán cuenta que las mentiras se caen con las pruebas".

Con relación al mensaje atribuido por Maciel a Chirivín y que le llegara de manos de otro interno, la abogada puso de soslayo que sea de su autoría y más aún que se trate de un amedrentamiento. "Eso no lo escribí yo, esa no es mi letra y amedrentar es lo que hacen ellos", dijo.

Asimismo, la defensora de Laudelina apuntó al presunto objetivo final de la hipótesis del accidente al señalar que "no se va a declinar la competencia", para sintentizar que no se va a declarar nulo el juicio federal para que, por el tipo de hecho, pase a la órbita provincial.

"El fiscal lo dijo veinte veces y se afirma en la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones; no va a declinar su acusación", subrayó.

Y al mismo tiempo profundizó sobre la responsabilidad de Maciel en los hechos. "Es su verdad, es su mentira, son sus dichos, hay que ver cómo lo evalúan el tribunal y la fiscalía, pero en realidad no se si lo que van a evaluar son los dichos sino lo que se evalúa acá son las pruebas", manifestó.

"Y las pruebas -siguió- son que a las 14.28 pasó tal cosa, que a las 17,10 vino al campo; hay muchas cosas que no son congruentes y es ya muy desprolijo, como decir que estaba con Báez pero a la misma hora estaba con el botín es mucho no?"

"Se enojó porque di una nota con un medio local y dijo que yo hablé de su persona, si yo hablara de su persona tendría que decir por qué fue destinado donde estuvo y por qué tiene causas por ahí dando vuelta", lanzó Chirivín sobre el final de la charla.