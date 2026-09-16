Volvió a declarar el comisario Maciel en el juicio por Loan: “Siento pena que no haya careo con Laudelina”

El juicio por la desaparición de Loan Peña se reanuda con la ampliación de la declaración del imputado Walter Maciel, quien hoy también responderá preguntas de la fiscalía. Además del excomisario, la audiencia 28 también tendrá el testimonio de Roberto Antonio Quiroz, perito criminalístico de la Policía de Corrientes.

La nueva jornada tendrá lugar luego de la semana más importante desde que inició el juicio, ya que declararon tres de los principales acusados. En las audiencias anteriores, Laudelina Peña, Antonio Benítez y el comisario Maciel expusieron sus versiones y lanzaron acusaciones cruzadas ante el tribunal.

🔴 Maciel cuestionó al primer fiscal de la causa

Luego de apuntar contra Laudelina y sus diversas declaraciones y contradicciones en la investigación, Maciel volvió a reconstruir el día del hecho ante las preguntas del fiscal Carlos Schaefer.

Señaló que llegó al lugar de la desaparición entre las 16.50 y 17.10: “Se tardó mucho porque el camino era muy feo, hay lugares donde no podes ir fuerte porque rompes la camioneta”. Con la primera persona que se encontró fue Catalina Peña (abuela de Loan), quien le dijo que “se perdió una criatura”.

“A las 17.29, automáticamente le comunico la situación a mi jefe directo y, 17.30, le pongo en conocimiento al fiscal Juan Carlos Castillo, quien me dice que lo mantenga al tanto”, recordó Maciel.

Luego apuntó contra Castillo: “Yo tendría que haber denunciado en ese momento porque el fiscal no se abocó y no dirigió la investigación nunca, ni siquiera tomó compromiso con María (madre de Loan). Siete veces pedí la detención de Laudelina Peña y no la detuvo porque iba a ser testigo de sus actuaciones, ¿habiendo tantos testigos? Es uno de los responsables del escándalo jurídico que hubo en la primera etapa”.

🔴 Comenzó su nueva declaración Walter Maciel (10.40)

Walter Maciel volvió a sentarse frente al tribunal y arrancó su ampliación con críticas a la tía de Loan, también imputada por la desaparición. “Siento una pena que no se realice el careo con Laudelina. Creo que era oportuno y pertinente para que los jueces, la querella y la fiscalía tengan una visión más amplia de mis dichos”.

De este modo, Maciel remarcó que cuando a José Peña, padre de Loan, le tocó declarar como testigo/víctima contó que Laudelina ya había mencionado la versión del accidente el 14 de junio, un dia despues de la desaparición: “Quiero por lo menos esta mujer, que tiene al hermano enfrente, diga si fue una más de sus tantas mentiras”, cuestionó el excomisario y dijo que ya no aceptaría otro careo.

🔴 Maciel va a responder preguntas de la fiscalía

Maciel comunicó a través de su abogado que va a responder preguntas de la fiscalía.

Ante esto, en la previa de la audiencia, el fiscal Carlos Schaefer remarcó que no tiene expectativas con la ampliación de Maciel. "Dos años y no nos dicen nada sobre qué pasó con Loan".

🔴 Mariano Peña sobre los imputados: "Es muy difícil saber quién dice la verdad"

Minutos antes de que comience la audiencia, Mariano Peña habló respecto a la versión del atropellamiento que declaró Walter Maciel ante el tribunal. “No sabemos, vivimos buscando respuestas. Es muy difícil creer, es muy difícil saber quién dice la verdad”, dijo el hermano de Loan.

Sobre el careo entre Laudelina y Maciel, que finalmente no se hará, el hermano de Loan destacó que la familia quería escucharlo "para ver en qué puntos se sacaban la careta. A nosotros nos sirve que hablen entre ellos".

La familia de Loan, presente en la audiencia 28.

Paula Bernini tiene nueva fecha para declarar

Entre las reprogramaciones definidas por el tribunal, la periodista de TN Paula Bernini, quien en principio debía presentarse hoy, fue finalmente citada para el martes 22 de septiembre.

Además, dentro de la agenda establecida también se confirmaron los testigos de mañana. Fueron convocados Jorge Alfredo Delgado, ⁠Martín Antonio Robledo, Diego Axel Luque, ⁠José Manuel Ojeda y Brisa de Los Ángeles Contreras.



