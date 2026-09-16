Una investigación de la Unne analiza cómo la pandemia modificó el uso de las viviendas en Corrientes y Resistencia

Un proyecto de investigación impulsado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) indaga sobre las consecuencias habitacionales y urbanas que dejó la pandemia de covid-19 en el Gran Corrientes y el Gran Resistencia.

El estudio, llevado adelante por la becaria de pregrado Camila Balbis, analiza mediante encuestas la continuidad de los hábitos adoptados durante la emergencia sanitaria en la vivienda, el barrio y la movilidad urbana.

La investigación cuenta con la dirección de María Andrea Benítez y la codirección de Venettia Romagnoli, investigadoras del Instituto de Investigación y Desarrollo en Vivienda (FAU) y del IIDTHH (Unne/Coniecet). El plan busca comprobar cómo las desigualdades de origen condicionaron las posibilidades de adaptación de los hogares de sectores populares en ambas áreas metropolitanas.

Primeros resultados: cambios en la vivienda, el barrio y la movilidad

Los primeros datos recopilados en la etapa inicial de la encuesta —aplicada mayoritariamente a jefas de hogar y residentes con viviendas en el Gran Resistencia y Corrientes— revelan adaptaciones que aún se mantienen vigentes en la pospandemia:

En la vivienda: El 45,8% de los encuestados realizó modificaciones edilicias o de equipamiento para adaptar su hogar al teletrabajo o estudio. El 75% consideró que su vivienda logró adaptarse a esas exigencias, mientras que el resto enfrentó dificultades o no lo logró.

En el barrio: Más de un tercio de los encuestados registró cambios en las rutinas barriales. Se consolidó el uso de espacios deportivos, ferias locales y comercios de cercanía. Respecto al vínculo vecinal, un 29,2% señaló que el contacto disminuyó y no se recuperó, mientras que un 25% indicó un incremento que se sostiene.

En la ciudad: Disminuyeron los desplazamientos al centro por trámites, trabajo o compras, dando paso al comercio barrial. Entre los medios de transporte, la caminata mantuvo alta continuidad y la utilización de transporte por aplicaciones móviles registró el mayor crecimiento.

Desde el equipo de investigación de la Unne señalaron que la aplicación del formulario continuará para ampliar el volumen de casos e profundizar la cartografía sobre el impacto urbano regional.