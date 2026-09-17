Corrientes y Paraguay acordaron una agenda de promoción conjunta para potenciar el Iberá

El Gobierno de Corrientes y la Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (Senatur) acordaron el desarrollo de una agenda de trabajo bilateral para fortalecer el turismo de naturaleza, la conservación y la promoción de los Esteros del Iberá.

El encuentro se concretó en Asunción durante el Simposio Internacional "De la biodiversidad al producto turístico".

La comitiva provincial estuvo integrada por el ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, y el senador provincial y coordinador del Comité Iberá, Sergio Flinta.

Por la contraparte paraguaya, la mesa técnica fue encabezada por el ministro de la Senatur, Javier Ramírez, con el objetivo de captar el flujo de visitantes de mercados lejanos a través de la conectividad aérea de la capital paraguaya.

Rondas de negocios, circuitos pesqueros y patrimonio cultural

Las líneas de acción institucionales contemplan la elaboración de material promocional en cuatro idiomas (guaraní, español, portugués e inglés) e integración en plataformas digitales.

Además, las autoridades acordaron las siguientes iniciativas:

Rondas de negocios: organización de workshops entre cámaras empresariales de ambos territorios.

Circuitos de pesca y fauna: desarrollo de productos de observación de vida silvestre y pesca deportiva en las trazas Ituzaingó-Ayolas y Paso de la Patria-Paso Patria .

Patrimonio e identidad: puesta en valor de la ruta jesuítico-guaraní y promoción cruzada de la música (chamamé y guarania) y de los carnavales de Corrientes y Encarnación.

Durante su disertación, Sergio Flinta expuso sobre el Plan de Desarrollo en los Esteros del Iberá, mientras que Juan Enrique Braillard Poccard detalló los alcances de la marca Destino Corrientes.

Ambas delegaciones destacaron la cercanía geográfica e histórica para generar un derrame turístico en la región.