Lanchas y cardúmenes en plena veda: Recursos Naturales explicó qué sucede en Corrientes

En los últimos días trascendieron videos de lanchas sobre Isla Toledo en plena veda de pesca extraordinaria que comenzó hace una semana atrás. Según indicaron desde Recursos Naturales a El Litoral, se trata de turistas que llegan al lugar para observar los cardúmenes de dorados y sábalos que se encuentran en la costa.

El inspector de la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes, Raúl Barrientos, señaló a El Litoral: “Está un cardumen de sábalo en Isla Toledo y de dorados en la zona de “Collar de ajo” en Puerto González”.

El desplazamiento registrado en el Paraná estaría vinculado también con el ciclo reproductivo de las especies, en una época caracterizada por la migración de cardúmenes de sábalos y el desove.

Según explicó, la concentración de peces permite observar cardúmenes de gran tamaño de hasta 15.000 ejemplares. En este contexto, aclaró que la presencia de las embarcaciones no indican que se esté realizando pesca en el lugar.

“Generalmente los turistas brasileros van para presenciar los peces. Prefectura tomó los recaudos, si están pescando se les toma la infracción y luego se le piden que se retiren”, agregó.

Además, explicó que parte de las imágenes registradas en la zona tienen como objetivo mostrar la concentración de peces. “Es más por curiosidad para tomar videos con drones, videos y fotos. Sí estuvimos en el lugar”, indicó.

Qué ocurre con los videos de pescadores paraguayos

Por otra parte, desde Recursos Naturales también se refirieron a otros videos que circularon en los últimos días y en los que se observa a pescadores paraguayos utilizando redes para extraer dorados desde una embarcación.

Sobre esas imágenes, Barrientos aclaró: “Son videos viejos, se chequeó que son de hace cinco años. Sucedió en Ayolas”.

Actualmente, el dorado, el surubí y el manguruyú tienen una multa de $1.000.000 por ejemplar en caso de infracción. Además, quienes sean detectados pescando en incumplimiento de la normativa quedan asentados mediante un acta y pueden tener consecuencias para futuras actividades de pesca.