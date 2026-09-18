Puente Chaco-Corrientes: el tránsito se demora casi una hora por la peregrinación a Itatí

Por la Peregrinación Juvenil del NEA que se realiza este fin de semana en Itatí, las delegaciones comenzaron a cruzar el viaducto interprovincial este viernes en bicicletas, autos, combis y a pie. La lluvia y el intenso tránsito generaron demoras en el puente General Manuel Belgrano de hasta 50 minutos.

A partir del mediodía comenzaron los avisos para circular con precaución por la presencia de peregrinos que se dirigen hacia la casa de María. Las delegaciones avanzan por el puente Chaco-Corrientes en distintos medios de transporte y también a pie.

La situación comenzó a complicarse durante las primeras horas de la siesta, cuando el tránsito se volvió más lento por el movimiento de los peregrinos. A esto se sumó la lluvia, que comenzó alrededor del mediodía y continúa durante la tarde.

Para las 18, las demoras sobre el puente alcanzaban hasta 50 minutos, generando importantes retrasos para quienes circulan desde Chaco hacia Corrientes.

Desde el grupo Estado del Puente difundieron un alerta ante la situación y pidieron extremar los cuidados al volante: “Serias demoras a Corrientes. Precaución por peregrinos. Respetar velocidades máximas y mantener distancias de frenado”.

La recomendación es circular con especial atención, respetar las velocidades máximas y mantener una distancia de frenado adecuada debido a la presencia de peregrinos y las condiciones climáticas.