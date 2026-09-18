El tiempo complica la peregrinación a Itatí: rige doble alerta por tormentas fuertes

La Peregrinación Juvenil del NEA hacia Itatí estará acompañada por un escenario meteorológico adverso. Para este sábado rige una doble alerta por tormentas fuertes en Corrientes, con un cambio en el nivel de riesgo a medida que avance la jornada.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la madrugada del sábado estará vigente una alerta amarilla. Sin embargo, para la mañana el nivel pasará a naranja y se mantendrá durante la tarde.

La advertencia coincide con el momento en que cientos de fieles se movilizan hacia Itatí para participar de la tradicional peregrinación. Los peregrinos deberán prestar especial atención a las condiciones meteorológicas durante el recorrido, especialmente si se cumplen los pronósticos de lluvia y tormentas.

La peregrinación del año pasado también estuvo marcado por tormentas- Cacho Monzón

Alerta amarilla y naranja

Para el nivel amarillo, el SMN advierte que el área puede ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por granizo, intensas precipitaciones en cortos períodos y ráfagas fuertes.

Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 50 milímetros, aunque estos registros podrían ser superados de manera localizada.

La situación se intensificará durante la mañana, cuando entre en vigencia la alerta naranja. En ese nivel, el SMN prevé lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, con abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños y ráfagas intensas.

De acuerdo con el organismo, las ráfagas podrían superar los 90 kilómetros por hora, mientras que también se espera actividad eléctrica frecuente. Los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 60 y 100 milímetros, con posibilidad de superar esos registros de manera puntual.

De esta manera, los cientos de peregrinos que caminan hacia Itatí por la fe podrían realizar parte del recorrido bajo la lluvia y en medio de condiciones de tormenta, por lo que será fundamental mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales durante la jornada.