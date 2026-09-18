Murió quien alimentaba a 35 gatos y ahora los rescatistas buscan ayuda para cuidarlos

La muerte de una persona que se encargaba de alimentar a 35 gatos dejó a los animales a la deriva y obligó a rescatistas de Corrientes a hacerse cargo de ellos. Desde Ayudando Animales Corrientes pidieron colaboración para afrontar los gastos que se acumularon y garantizar que las 120 mascotas que ya estaban a su cuidado puedan seguir recibiendo alimento.

Según explicó Juanse Jantus, a cargo de la organización, los gatos se sumaron a los animales que ya se encuentran bajo cuidado del refugio. “Tenemos un nuevo caso, que se suma a los gatos del refugio que son 35 a los cuales esterilizamos y estaban todos con sarna. La persona que les daba de comer falleció y los gatitos quedaron a la deriva”, señaló a El Litoral.

Deudas acumuladas

Los rescatistas ya habían acumulado una deuda de $200.000 y ahora deben afrontar nuevos gastos veterinarios, tienen a su cargo un total de 120 animales entre perros y gatos. “Anteayer se operó una gatita y tenemos que pagar 250.000 pesos al veterinario”, contó Jantus.

A esto se suma la necesidad de comprar alimento para los animales. Actualmente, los gatos consumen aproximadamente una bolsa cada tres días, por lo que el alimento necesario para cubrir el mes representa un gasto de alrededor de $1.200.000.

Entre las cuentas pendientes también se encuentra una deuda veterinaria de $480.000, mientras que la organización necesita reunir el dinero para garantizar la alimentación de los animales durante las próximas semanas.

Desde el refugio solicitaron ayuda a quienes puedan colaborar, ya sea mediante pequeñas sumas de dinero o con bolsas de alimento. Quienes deseen realizar un aporte pueden hacerlo a través del alias rescate.ayuda.pay