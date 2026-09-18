Corrientes abre un espacio para debatir Filosofía: llegan las IV Jornadas en octubre

El Instituto Superior de Formación Docente José Manuel Estrada de la ciudad de Corrientes se prepara para recibir las IV Jornadas de Filosofía, que se desarrollarán el 13 y 14 de octubre. La propuesta convocará a profesores, estudiantes, egresados y participantes de otras instituciones. Los resúmenes se reciben hasta el 20 de septiembre y las ponencias completas, del 25 al 30. Mientras que el 23 a las 16 habrá un taller presencial de elaboración de ponencias.

Las jornadas estarán atravesadas por distintas etapas de la historia de la Filosofía, con mesas temáticas organizadas de acuerdo con los períodos y autores abordados. La iniciativa busca generar un espacio para compartir trabajos, reflexiones y producciones vinculadas con la disciplina. La presentación de trabajos es gratuita.

Temáticas

Una de las mesas estará destinada a la introducción a la problemática filosófica, especialmente pensada para estudiantes del nivel secundario. También habrá espacios dedicados a la Filosofía Antigua, Medieval, Moderna y Contemporánea.

En cada una de estas mesas se trabajará con autores correspondientes a los distintos períodos de la historia de la Filosofía. La distribución de los trabajos estará determinada por el autor o la problemática que aborde cada presentación.

El coordinador general de las jornadas, Licenciado Julio César Ojeda, señaló a El Litoral: “Desde la organización estamos a full porque estamos trabajando en las jornadas, encuentros y es un trabajo arduo. Se trabaja en conjunto, con profesores, alumnos y egresados”, expresó.

La convocatoria para presentar trabajos y resúmenes permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre. Luego, entre el 25 y el 30 de septiembre, se recibirán los trabajos completos destinados a las ponencias.

Revista científica Filonea

Además, las jornadas cuentan con una resolución ministerial que las declara de interés y tienen código ISSN (International Standard Serial Number), reconocimiento que permite identificar la publicación vinculada con el encuentro.

En este marco, desde la organización también invitaron a quienes quieran presentar sus artículos en la revista a participar de un espacio de preparación. Se trata de un taller presencial de elaboración de ponencias, que se realizará el miércoles 23 de septiembre a las 16.

El taller tendrá lugar en el ISFD José Manuel Estrada, ubicado en avenida Raúl Alfonsín y Sánchez de Bustamante, y estará orientado a quienes quieran avanzar en la preparación de sus trabajos para las jornadas.