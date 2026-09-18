Con lluvia y mucha fe: los peregrinos siguen arribando a Itatí

Itatí comenzó a recibir a los primeros peregrinos este viernes que llegan para participar de la 47.ª Peregrinación Juvenil del NEA. A pesar de la lluvia que se mantiene de manera intermitente desde la tarde, los ciclistas continúan avanzando desde distintos puntos de la región para encontrarse con la Virgen.

La lluvia no detiene la devoción en Itatí, mientras un importante número de biciperegrinos ya llegó a la localidad y descansa a los pies de la Patrona de Corrientes, otros continúan avanzando por las rutas de la región para cumplir con su promesa.

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Entre quienes siguen en camino se encuentran delegaciones que ingresan desde Chaco y Santa Fe, que avanzan en bicicleta a pesar de las condiciones climáticas y de la lluvia que acompaña la jornada.

La llegada de los ciclistas anticipa la próxima etapa de la tradicional peregrinación. Este sábado será la largada oficial de la peregrinación a pie, que convocará a miles de fieles que caminarán hacia la Basílica de Itatí.

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Así, entre bicicletas, caminatas y lluvia, la fe vuelve a ser protagonista en Itatí, donde los peregrinos continúan llegando para renovar su devoción frente a la Virgen.

Con información de Noticias Itateñas.