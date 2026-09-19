Convocan a las III Jornadas de Tesistas en Comunicación Social

Bajo la consigna “Entre preguntas y hallazgos”, el jueves 1 y el viernes 2 de octubre se realizarán las III Jornadas de Tesis y Tesistas en Comunicacional Social, en la sede de la carrera homónima en el campus Sargento Cabral 2001. Ambas jornadas se desarrollarán de 16 a 20 horas.

El evento es totalmente gratuito y abierto, y es organizado en el ámbito de la Facultad de Humanidades, por el Instituto de Investigaciones en Comunicación Social (IIComS) y el Departamento de Comunicación Social, a través de las cátedras de Investigación en Comunicación, Teoría y Metodología de la Investigación Social, Seminario de Tesina, Informática y Sociedad, y Opinión Pública.

Los interesados pueden inscribirse en el siguiente enlace. Se entregarán certificados de asistencia:

https://forms.gle/aooLjYZuVKJGx37AA





Programa completo



El jueves 1 de octubre a las 16 será la apertura, a cargo de las autoridades del IIComS, su directora, Cleopatra Barrios, y subdirectora, Florencia Pannunzio. A continuación, la doctora en Comunicación, Daniela Nava Le Favi, comentará su experiencia como directora del Observatorio de Tesis Comunicacionales de la Universidad Nacional de Salta. De 16.45 a 18 se desarrollará el taller para tesis de intervención “Organización y gestión de talleres”, a cargo de Beatríz Castro Chans y Sergio Pérez, ambos magíster en Ciencias Sociales y Humanidades. Luego de un break de media hora, de 18.30 a 19.15 se hará un conversatorio sobre proyectos de investigación, seguido por una mesa de graduados recientes que compartirán sus experiencias. Todas las actividades se realizarán en el Aula 6.

Al día siguiente, el viernes 2, las docentes Elisa Farizano y Noelia Moreyra dictarán el taller para tesis de producción comunicacional “Narrar en clave sonora, el podcast como producto comunicacional”, desde las 16 horas. Tras una pausa de media hora a, a las 17.30 se desarrollará el panel de tesistas con proyectos aprobados y en vías de recibirse, actividad sucedida por la charla de cierre a las 19, a cargo de la doctora en Ciencias Sociales, Marina Campusano. Todas las actividades se realizarán en el Aula 4.





Antecedentes



Luego de dos ediciones convocantes en los años 2023 y 2024, tituladas “En situación de tesis”, esta tercera se propone como continuidad y profundización de una preocupación permanente y conjunta del IIComS y del Departamento de Comunicación Social: fomentar la graduación de estudiantes con el cursado finalizado pero que, por diversas razones -entre otras, laborales- no avanzan con sus procesos de tesina.

La carrera de Comunicación Social cuenta con una trayectoria de formación amplia, más de 40 años desde su creación hasta su inclusión en la Facultad de Humanidades. En la actualidad, el Departamento cuenta con líneas de investigación propias acreditadas a través de proyectos de investigación que congregan a docentes, investigadoras/es, becarios/as de pregrado y posgrado y estudiantes. A su vez el personal docente fue involucrándose en la dirección de tesinas y proyectos de investigación y extensión, afianzando perfiles, áreas temáticas y trayectos de formación vinculados a sus propias líneas de investigación y desarrollo profesional.

Desde 2022, con la creación del IIComS y la definición de sus líneas temáticas estratégicas, este proceso viene fortaleciéndose a través de nuevos proyectos de investigación, recursos humanos especializados, vinculación con otras instituciones universitarias y desarrollo de ofertas académicas que, entre otras temáticas, buscan achicar esta brecha entre finalización de cursado y graduación.

En este sentido, un conjunto de integrantes del colectivo docente de Comunicación Social trabaja desde hace varios años en la definición de estrategias que apoyen los procesos de ejecución de trabajos finales de grado con miras a mejorar los índices de graduación y, de ese modo, promover que los estudiantes finalicen esta etapa formativa. Para ello, durante los años 2010-2011 se trabajó intensamente en la redefinición de las pautas para la presentación de trabajos finales, incorporando tres nuevas modalidades (intervención, ensayo y producción comunicacional) a la tradicional de investigación y, también, la posibilidad de realizar trabajos grupales.



