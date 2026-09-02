Santa Ana presentó el Simapsa con apoyo de la Unne para proteger sus ecosistemas y biodiversidad

En el marco de la Feria del Libro, el Municipio de la localidad correntina de Santa Ana de los Guácaras presentó oficialmente el Sistema Municipal de Áreas Protegidas (Simapsa), un plexo normativo aprobado bajo la Ordenanza N° 204/2026 que busca articular la conservación ambiental con el crecimiento urbano sostenible.

La iniciativa se concretó mediante un trabajo de cooperación institucional con la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

La jornada contó con la participación de la intendenta Silvana Almirón; el coordinador de Centros Regionales y Extensiones Áulicas de la Unne, Exequiel Nardelli; el docente e investigador Rodrigo Cajade, asesor del proyecto; y el director del CCT CONICET Nordeste, Adrián Di Giacomo, junto a docentes, estudiantes y miembros de la Dirección de Parques y Reservas de Corrientes.

Categorías de manejo, primeras reservas y especies emblemáticas

El Simapsa plantea herramientas de gestión ambiental para resguardar la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático en una comuna expuesta a la expansión inmobiliaria. El esquema incluye cinco instrumentos específicos:

Emblemas Naturales del Territorio: distinción honorífica para especies de valor simbólico y turístico. Se declaró bajo esta categoría al ipacaá ( Aramides ipecaha ) —presente en la bandera y escudo municipal—, al tucán ( Ramphastos toco ) y al surucuá ( Trogon surucura ).

Reserva Natural Municipal: predios de dominio público destinados a la preservación. La Laguna Atey se convirtió en la primera reserva declarada bajo este rango.

Espacio Verde Municipal Protegido: áreas públicas de loteos destinadas a generar corredores ecológicos urbanos. El Parque Leconte fue seleccionado como la primera unidad del sistema.

Humedales de Importancia para su Conservación: figura orientada a la protección de cuerpos de agua. La Cañada Mandyyuraty fue oficializada como el primer humedal protegido del municipio.

Reserva Natural de Usos Múltiples: categoría contemplada para terrenos públicos y privados articulados mediante acuerdos de manejo sustentable, actualmente sin áreas asignadas.

Al respecto, Rodrigo Cajade resaltó la trascendencia del acuerdo marco firmado entre la UNNE y el Ejecutivo municipal para transformar investigaciones de campo en políticas públicas de conservación. Como parte de las acciones complementarias, la universidad donó guías de aves y binoculares a la Comuna para potenciar el turismo de observación de fauna en la localidad.