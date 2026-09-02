La emotiva historia de Fiona, la perra que sufrió maltrato y encontró un hogar en Mocoretá

Fiona es una perra que atravesó una situación de maltrato que la dejó con graves secuelas. Hace unos días llegó al Vivero Municipal en Mocoretá, donde fue recibida para permanecer en un lugar seguro mientras se recuperaba y encontraba tranquilidad. Este miércoles fue adoptada por la Municipalidad de esa localidad.

La adaptación fue rápida. Desde sus primeros días, Fiona comenzó a recorrer el vivero, jugar, explorar cada rincón y recibir el cariño de las personas que trabajan allí y de quienes se acercan al lugar.

Adopción responsable

Ahora, su historia tiene un final feliz, la Municipalidad decidió adoptarla y el Vivero Municipal se convirtió oficialmente en su hogar.

Todos los días, quienes trabajan en el lugar se ocupan de darle alimento, cuidados y, especialmente, mucho cariño. Fiona parece haber entendido rápidamente que está en un espacio donde es respetada y querida.

"Además de disfrutar de sus días entre plantas y juegos, la perrita parece haber encontrado una nueva misión que es la de recibir con alegría a las personas que visitan el Vivero Municipal", señalaron en un emotivo posteo desde la comuna.

Así, lo que comenzó como un refugio transitorio terminó convirtiéndose en una casa definitiva. Fiona dejó atrás una historia de maltrato y comenzó otra, rodeada de cuidado, respeto y amor.