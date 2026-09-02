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Sin lluvias

Brusco cambio en Corrientes: tras el ascenso de temperaturas se esperan mínimas de 7°C

Los vientos por el sector sur ingresarían al territorio y dejaría algunos días frescos. 

Por El Litoral

Miércoles, 02 de septiembre de 2026 a las 20:59
EL LITORAL

El ascenso de temperatura de esta semana dejará unos pocos días con calor y arriban vientos por el sur a Corrientes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el sábado comienza a descender y para el domingo las mínimas rondarán los 8°C y el termómetro podría seguir bajando

El calor se podría sentir con fuerza este jueves, ya que en la capital correntina se esperan máximas de 28°C y mínimas de 14°C. Con niebla durante las primeras horas de la mañana y despejado por la tarde. 

Para el viernes podrían registrarse temperaturas templadas de 25°C y 15°C, con vientos por el sureste. Con posibles lluvias durante la mañana, pero con una probabilidad de 40%, para el resto de la jornada se esperan cielos nublados. 

Llega el frío a Corrientes

Los vientos podrían continuar por el sureste y la temperatura oscilará entre los 12°C y 20°C para el sábado. Sin embargo, durante la madrugada del domingo el frío se podría sentir con más fuerza ya que se pronostica 8°C de mínima y 18°C de máxima. 

Estas condiciones se podría extender hasta mediados de semana, debido a que para el lunes las temperaturas van desde los 7°C y 18°C, según el ente nacional.

 

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