47° Peregrinación del NEA: la imagen de la virgen salió al encuentro de los fieles

Este domingo la Basílica de Nuestra Señora de Itatí recibió a cientos de peregrinos que llegaron desde diferentes puntos de la región para congregarse en un acto de fe tras recorrer kilómetros marcados por la lluvia del sábado.

De esta manera concluye la 47° Peregrinación Juvenil del NEA, donde se calcula que alrededor de 400.000 personas emprendieron viaje a pie y en bici para llegar hasta la Basílica.

Convocatoria federal y encuentro con los fieles

Cabe recordar que las diez diócesis participaron, con grupos de Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe. En tanto que se registraron feligreses que desde Buenos Aires, Salta e incluso Paraguay, decidieron ser parte de la celebración.

Durante la mañana de este domingo se vivió un momento de profunda emoción, cuando la imagen de la Madre de Corrientes salió al encuentro de sus fieles y devotos.

Bajo un cielo cubierto de nubes pero marcado por la fe, la imagen de María se reunió con los peregrinos en una jornada importante para la fe católica de la región.