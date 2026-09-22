En pleno juicio por Loan, Milei aceptó la renuncia del presidente del tribunal

El presidente Javier Milei aceptó este martes la renuncia del juez Fermín Amado Ceroleni, presidente del Tribunal Oral Federal de Corrientes, que lleva adelante el juicio por el caso Loan Danilo Peña.

A través del Decreto 1066/2026, emitido este martes, se confirmó la dimisión de Ceroleni, quien “ha presentado su renuncia, a partir del 1° de diciembre de 2026, al cargo de juez del Tribunal Federal de Juicio de Corrientes”, según el documento oficial.

El letrado está al frente del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña.

Igualmente, el debate seguirá adelante con el mismo tribunal, mientras se desarrollan las distintas instancias previstas del proceso.

Vale señalar, además de Ceroleni el Tribunal está compuesto por los subrogantes Eduardo Ariel Belforte (de Formosa), Simón Bracco (de General Roca), el cuarto juez es Enrique Bosch (de Chaco) y el sustituto, Rubén Quiñónes (de Foromosa).

"No es positiva mi opinión a respecto", dijo sobre la renuncia el fiscal del caso Loan, Carlos Schaefer, en declaraciones al programa Corrientes en el Aire de Radionord Continental. En ese sentido, el representante del ministerio público indicó que el de Loan es un debate que podría extenderse más allá de diciembre debido a la gran cantidad de testigos que aun faltan declarar y las instancias posteriores.

Otras renuncias

El Gobierno Nacional aceptó también la renuncia de Martín Sebastián Peluso, juez del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 9 de la Capital Federal, quien dejará el cargo el 11 de octubre mediante el Decreto 1065/2026

Además, renunció Laura Cristina Castagnino, jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 4, cuya salida será efectiva el 1 de noviembre mediante el Decreto 1067/2026.

Peluso había integrado hasta hacía pocos meses el Tribunal de Disciplina de la AFA.