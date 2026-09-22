Un estudio de la Unne confirmó el predominio de genética africana en colmenas de Corrientes y Chaco

Un proyecto de investigación liderado por el grupo "Polen y Mieles del NEA" de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), en articulación con el Conicet y la Universidad Nacional de Mar del Plata, confirmó la marcada predominancia de genética africana en los apiarios productivos del Chaco Húmedo, alcanzando a colmenas ubicadas en las provincias de Corrientes y Chaco.

Los avances de la investigación fueron expuestos en el XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura (FILAPI 2026) en Mar del Plata y publicados en la Revista Veterinaria de la Unne.

El trabajo de campo estuvo encabezado por el ingeniero agrónomo Cristian Mazepa, becario doctoral en el Ibone (Unne-Conicet), y la investigadora Cristina Salgado Laurenti (Facultad de Ciencias Agrarias), en colaboración con los especialistas Matías Maggi y Leonardo Porrini (Iiprosam-Conicet-Unmdp).

Metodología, resultados y variación temporal

Durante los años 2024 y 2025, el equipo realizó ocho muestreos estacionales continuos en apiarios representativos de la ecorregión. A través del procesamiento con herramientas de morfometría geométrica alar sobre 19 puntos anatómicos, las muestras se compararon con subespecies de referencia internacional.

Los resultados arrojaron que las poblaciones analizadas presentaron una menor distancia morfométrica de forma consistente con la especie Apis mellifera scutellata, seguida por A. m. intermissa y A. m. caucasica. La investigación registró fluctuaciones leves entre las estaciones y detectó una mayor afinidad con el morfotipo africano durante las mediciones correspondientes al segundo año del relevamiento.

Respecto a las conclusiones técnicas presentadas por el equipo, en el informe se destaca: "Los resultados obtenidos en este estudio evidencian un predominio del morfotipo africano en las poblaciones analizadas del Chaco Húmedo, particularmente asociado a A. m. scutellata". Asimismo, las observaciones corroboraron que los apiarios de Corrientes y Chaco se encuentran ubicados dentro de la denominada zona de saturación de abejas africanizadas, con un flujo génico estable.

Desafíos productivos y aprovechamiento de la genética local

El estudio constituye el primer muestreo continuo a escala regional para cubrir un vacío de información sobre la diversidad de la abeja de la miel en el norte argentino. Frente a la agresividad atribuida históricamente a este linaje, los científicos remarcaron la necesidad de aprovechar sus ventajas biológicas.

En ese marco, Cristian Mazepa se refirió a los prejuicios existentes en el sector y las oportunidades de manejo: "En el campo de la apicultura aún persisten prejuicios hacia las abejas africanizadas por ser más defensivas, no obstante, la africanización está presente, por lo cual desde el grupo Polen y Mieles del NEA se plantea el desafío de identificar cómo aprovechar esa predominancia para potenciar el rendimiento productivo de las colmenas".

El profesional enfatizó además la resistencia de este tipo de ecotipo ante el clima local y diversas patologías: "Por eso, este estudio realizado es un primer aporte en un camino trazado para lograr un mayor aprovechamiento de la genética local". La estrategia propuesta apunta a seleccionar criaderos de reinas adaptados al entorno que combinen resistencia sanitaria con líneas de mayor mansedumbre operativa.