Avistaron a un yaguareté a la vera de la ruta 118 en Corrientes

Un yaguareté fue registrado en una zona forestal cercana a Loreto, Corrientes, en inmediaciones de la Ruta Nacional 118. Según la información difundida, las imágenes habrían sido tomadas el lunes y muestran al ejemplar desplazándose por el área.

La presencia del animal generó atención entre quienes circulan y trabajan en la zona, ya que el desplazamiento de un ejemplar de esta especie requiere especial precaución para evitar situaciones que puedan alterar su comportamiento natural.

Ante la posibilidad de nuevos avistamientos, se recomienda circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 118 y dar aviso a las autoridades provinciales ante cualquier encuentro con el animal.

En caso de encontrarse con un yaguareté, es fundamental mantener una distancia segura, no intentar acercarse ni alimentarlo y evitar cualquier tipo de interferencia. La recomendación es permitir que el ejemplar continúe su recorrido sin ser molestado.

Respeto a la fauna silvestre

El avistamiento vuelve a poner en foco la importancia de conservar los espacios naturales donde habita esta especie. Cada encuentro con un yaguareté representa una oportunidad para observar la fauna silvestre con respeto, sin invadir su espacio ni modificar su comportamiento.

La indicación, ante la presencia de uno de estos animales, es disfrutar del momento a distancia y priorizar siempre su tranquilidad y seguridad, así como la de las personas que se encuentren en el lugar.