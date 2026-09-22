La ruta 14 vuelve a estar habilitada: cuándo se podrá circular nuevamente por el tramo

El tránsito sobre la ruta nacional 14 volverá a habilitarse este miércoles en Misiones, una medida de importancia para la circulación regional y para Corrientes, ya que el corte en el corredor había obligado a desviar vehículos hacia otras vías de la zona. Vialidad Nacional habilitará este miércoles desde las 10 la circulación para todo tipo de transporte en el kilómetro 788,16.

Durante las últimas semanas se realizaron trabajos de reparación de una alcantarilla ubicada sobre el arroyo Pindapoy Grande.

La intervención había generado restricciones en uno de los principales corredores utilizados para conectar distintos puntos del Nordeste. Con la reapertura, se espera que el movimiento vehicular que había sido derivado hacia Corrientes comience a recuperar su recorrido habitual.

Obras sobre el arroyo Pindapoy Grande

"El rápido accionar del equipo del 15° Distrito Misiones, sumado a las escasas precipitaciones registradas en la zona durante los últimos días, permitió avanzar con celeridad en la intervención y adelantar los plazos previstos originalmente. Cabe destacar que la mayor parte de los trabajos se ejecutó con personal y equipos propios de la institución", indicaron desde Vialidad Nacional.

Entre las tareas realizadas se destacan el recambio de la alcantarilla y el refuerzo con hormigón del sector intervenido. Estas obras permitieron garantizar la estabilidad del lugar y adelantar la reapertura del corredor, aunque todavía quedan trabajos pendientes.

En ese sentido, resta completar la compactación y la colocación de la carpeta asfáltica. Por este motivo, operarios y maquinaria continuarán trabajando en el sector pese a que la circulación ya estará habilitada.

Vialidad Nacional solicitó a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y seguir las indicaciones del personal que permanecerá en la zona hasta la finalización de las tareas.