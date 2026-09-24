Docentes de 16 localidades llegarán a Corrientes para compartir experiencias de formación

Con más de 500 docentes y estudiantes de Nivel Superior de distintos puntos de Corrientes se reunirán el 29 y 30 de septiembre en las Jornadas de Intercambio de Experiencias en el Campo de las Prácticas, bajo el lema “Desafíos del Nivel Superior en la Formación Docente Inicial y Técnica”. El encuentro se desarrollará de 8 a 16.45 en el Instituto Superior de Formación Docente “José Manuel Estrada”.

Contará con la participación de 19 instituciones de 16 localidades. Entre ellas se encuentran Mercedes, Bella Vista, San Roque, Empedrado, Paso de los Libres, Santa Lucía, Goya, Virasoro, Curuzú Cuatiá, Alvear, Monte Caseros, San Luis del Palmar, La Cruz, Saladas, San Miguel y Capital.

Durante las dos jornadas se presentarán 69 ponencias, con la participación de más de 500 docentes y estudiantes de carreras docentes y técnicas de instituciones de Capital y del interior provincial.

Dos días de jornadas

El programa incluirá conferencias, mesas de experiencias, talleres, una feria pedagógica, conversatorios y un panel de relatos. Las actividades estarán organizadas en torno a distintos ejes vinculados con el acompañamiento, la formación y las trayectorias formativas; las prácticas en escenarios complejos; la innovación, las tecnologías y la inteligencia artificial; la investigación y sistematización de las prácticas; y la ética, responsabilidad y compromiso profesional.

La propuesta busca mostrar parte del trabajo que realizan los Institutos Superiores de la Provincia y generar un espacio para compartir experiencias vinculadas con la formación docente y técnica.

“Inmediatamente nos pusimos a trabajar pensando en la importancia de socializar el intercambio de experiencias del campo de la práctica docente y técnica de los Institutos Superiores de la Provincia de Corrientes”, señaló a El Litoral, Prof. Lic. Rosa Ceccardi, rectora del Instituto Superior de Formación Docente “José Manuel Estrada”.

La rectora explicó que la iniciativa surgió a partir de una reunión de trabajo con la directora general de Nivel Superior, Dra. Prof. Carina Nazer. Además, señaló que la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación de la Provincia establecen entre las funciones de los Institutos Superiores la formación inicial y la formación continua.

En ese sentido, indicó que la institución capacita anualmente a más de 5.000 docentes. La participación en las jornadas será gratuita y estará abierta a quienes quieran conocer cómo trabajan los Institutos Superiores de la provincia y cómo se forman los estudiantes correntinos. Los docentes podrán inscribirse a través del catálogo de SIMA o en el ISFD Estrada mediante sus operadores.