Seis localidades complicadas por la crecida del Paraná

El río Paraná atraviesa una importante crecida en distintos puntos de Corrientes. En Capital y Paso de la Patria el nivel del río se encuentra estacionado, mientras que en Empedrado, Bella Vista, Goya y Esquina continúan registrando una suba.

De acuerdo con los registros mencionados, durante todo el año no se había alcanzado un nivel tan alto como el actual. Los últimos valores elevados se habían registrado en julio y, anteriormente, hacia fines de diciembre.

Bruno Lovinson, director de Defensa Civil de Corrientes, fue consultado por El Litoral sobre cuáles son las ciudades que podrían verse más complicadas por la situación. “Posiblemente Itatí, Paso de la Patria, Capital, San Luis del Palmar, San Roque, Santa Lucía, todo depende de cómo se den las lluvias”, señaló.

Una de las localidades que presenta la crecida más alta es Itatí. Según el último registro, el río alcanzó los 5,10 metros en crecida, pero en la misma semana llegó a los 5,15 metros, el nivel más alto de los últimos doce meses. El nivel de alerta para esa localidad es de 6,80 metros, por lo que el valor actual se mantiene por debajo de ese umbral.

A qué se debe la crecida

Anteriormente, el ingeniero agrónomo, investigador y docente argentino Ditmar Kurtz explicó a El Litoral cuáles son las causas detrás de la crecida del río Paraná. “Se debe a las lluvias en Brasil, también a que Itaipú se vio obligada a abrir las compuertas porque empezó a recibir el doble del agua. De 8.000 pasó a 16.000 metros cúbicos por segundo”.





La comparación con registros anteriores permite dimensionar el repunte. La última vez que el río había alcanzado un nivel similar en Itatí fue el 5 de julio de este año, cuando llegó a 4,04 metros. En 2025, había alcanzado los 4,28 metros el 25 de diciembre, mientras que anteriormente había llegado al mismo nivel durante octubre de ese año.