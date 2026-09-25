Qué hay en el agua: especialistas buscan microplásticos en tres provincias del Nea

El Centro de Ecología Aplicada del Litoral (Cecoal, Unne-Conicet) participa de un proyecto científico nacional que busca generar un relevamiento integral sobre la presencia de microplásticos en aguas continentales de Argentina. En la región, especialistas del Laboratorio de Herbivoría y Control Biológico en Humedales (HeCoB) tienen a su cargo los muestreos en Corrientes, Chaco y Formosa.

La iniciativa se denomina “Monitoreo y Análisis de la Contaminación por Plástico en Ambientes Acuáticos (MappA)” y reúne a más de 50 investigadores de universidades, institutos y centros de investigación de todo el país. El proyecto contempla más de 100 sitios de estudio entre lagos, embalses, ríos y arroyos, con una metodología unificada para poder comparar los resultados.

La red es dirigida por la Dra. María Belén Alfonso, investigadora argentina y profesora asociada de la Universidad de Kyushu, Japón. Según explicó, la propuesta surgió porque en Argentina existían distintos estudios sobre contaminación plástica, pero se realizaban de manera puntual y con metodologías diferentes.

“Propusimos que todos los grupos siguieran un mismo protocolo y centralizar la identificación de polímeros, para que un sitio de Patagonia y uno del NEA puedan leerse en el mismo mapa”, explicó Alfonso a UNNE Medios.

Muestreos en Corrientes, Chaco y Formosa

El HeCoB se incorporó a la red MappA en 2023. Las actividades en el NEA están a cargo de las doctoras Celeste Franceschini y Lara Sabater, quienes ya realizaron relevamientos en distintos ambientes acuáticos de las tres provincias.

En Corrientes, los sitios incluidos hasta el momento son el río Paraná, la reserva natural Laguna Brava y el río Corriente. En Chaco, se relevaron la Laguna Francia, Laguna Arguello, Laguna Seitor y el río Paraguay en la Isla del Cerrito. Mientras que en Formosa, los puntos corresponden a la Laguna Ibarreta y el riacho Tatú Piré.

“La realización de muestreos en las tres provincias del NEA, a cargo del HeCoB, le otorga un valor agregado al proyecto nacional, por ser provincias marcadas por el agua, reconocidas por sus grandes humedales”, señaló Franceschini.

La investigadora explicó que la participación del CECOAL permite aportar información de tres provincias del nordeste al mapa nacional que se está construyendo. Además, los resultados permitirán conocer qué tipo de contaminación por microplásticos está presente en los sistemas acuáticos de la región y compararla con otras zonas del país.

Cómo se toman las muestras

Los equipos que participan de MappA deben seguir un protocolo de muestreo estandarizado. Para obtener las muestras se utiliza una red que filtra el agua y se trabaja siempre con la misma cantidad de líquido.

Durante cada relevamiento también se registran distintas variables ambientales del sitio, entre ellas pH, temperatura y profundidad, además de otras características del ambiente acuático.

Las muestras tomadas por el equipo del CECOAL son enviadas a la Universidad Nacional de Córdoba, donde se realiza el procesamiento y análisis para determinar la cantidad y el tipo de partículas plásticas presentes. Posteriormente, una parte de las muestras se envía a Japón para identificar el tipo de microplástico mediante equipamiento especializado.

El objetivo es determinar cuánto microplástico existe en los ambientes acuáticos y qué tipos de plástico están presentes en los recursos hídricos relevados.

Una línea de base para los ambientes acuáticos

Franceschini destacó que contar con información científica sobre la contaminación resulta fundamental para conocer la situación de los ambientes del NEA.

“Es muy importante tomar conciencia de lo dañina que es esta contaminación, que afecta al ambiente y a la salud humana. Pero para saber el grado real de impacto del problema, necesitamos información de base, con rigor científico, que es lo que se propone el proyecto”, señaló.

En esa línea, los responsables de MappA trabajan actualmente en el análisis de los datos obtenidos en los distintos puntos del país para construir una línea de base nacional de microplásticos en agua dulce.

Según explicó Alfonso, los datos serán publicados en acceso abierto para que puedan ser utilizados por otros equipos científicos y por organismos vinculados con la gestión ambiental.

El proyecto también incorporó una nueva línea de monitoreo destinada a relevar macroplásticos en las costas de cuerpos de agua continentales.

La continuidad del monitoreo aparece como uno de los principales desafíos de la iniciativa. Desde MappA señalaron que sostener la generación de información en el tiempo requiere financiamiento y fortalecer la capacidad de análisis de los laboratorios del país.

Con información de Unne Medios