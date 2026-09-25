Ahorro Previo del Invico: cómo inscribirse al nuevo programa de viviendas en Corrientes

El Gobierno provincial, a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), oficializó el lanzamiento del programa Ahorro Previo, un nuevo mecanismo de financiamiento que busca brindar alternativas para el acceso a la casa propia mediante un esquema combinado de ahorro y crédito a largo plazo.

La propuesta técnica establece que los postulantes podrán abonar el 30 % del valor total de la unidad habitacional en un plazo de hasta 18 cuotas, coincidiendo con el período estimado de ejecución de la obra (entre 18 y 24 meses).

Esquema de financiación e inscripciones

Una vez concluida la construcción y entregada la propiedad, el 70 % restante del saldo podrá cancelarse en planes de financiación de hasta 30 años. Las cuotas resultantes tendrán una tasa de interés anual de hasta el 5 % y mantendrán una actualización basada en el índice de Unidad de Vivienda (UVI).

El trámite de registro debe completarse de forma virtual a través de la plataforma institucional inscripciones.invico.gob.ar, donde los aspirantes tienen que cargar la planilla con sus datos personales para ingresar al padrón general de postulantes.

El sistema de registro ya está habilitado para las familias con domicilio en Corrientes Capital, mientras que para los otros municipios de la provincia las inscripciones abrirán formalmente el próximo 5 de octubre.

Para consultas técnicas e informes, la sede central de la entidad en calle San Martín 990 atiende en doble turno, de 7 a 13 y de 14 a 20.

Asimismo, se habilitó la línea telefónica 3794 423839 (interno 113) y los números de WhatsApp 3794 002108 y 3794 804391.