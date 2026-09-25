La maderera Zeni invertirá en Esquina para triplicar su producción de exportación

La empresa Zeni lleva adelante un ambicioso plan de inversiones en el departamento de Esquina con el objetivo de triplicar su capacidad de procesamiento industrial. La firma, con más de seis décadas de trayectoria en Corrientes y 50 años focalizados en el desarrollo forestal, cuenta con el acompañamiento del Gobierno provincial para consolidar el perfil forestoindustrial de la región.

El establecimiento abarca la cadena productiva completa, desde la plantación de bosques hasta la colocación de sus productos en el mercado internacional.

Actualmente, emplea a más de 300 personas y destina el 100% de su producción primaria a la construcción de viviendas en Estados Unidos, comercializando únicamente subproductos como el pellet en el mercado interno.

Inversión tecnológica y visita técnica provincial

En la actualidad, la planta sostiene un ritmo de trabajo que demanda el ingreso diario de entre 18 y 20 camiones de rollos de madera, lo que se traduce en una manufactura mensual de entre 75 y 85 contenedores.

Para superar los cuellos de botella operativos generados por el uso continuado del equipamiento, la compañía avanza en la etapa final de instalación de una caldera de última generación con el triple de capacidad energética, acompañada por una línea de secado contraflow de alta eficiencia.

Las instalaciones fueron recorridas por el ministro de Producción, Walter Chávez, junto al secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Luis Mestres.

Durante la inspección, Chávez remarcó: "Es una de las características y uno de los ejes que nos ha encomendado el gobernador Juan Pablo Valdés, de poder trabajar de manera cercana con el sector privado, y esta es una de las modalidades, más allá de poder visitar, también la articulación permanente, apoyo al sector, como lo venimos haciendo en toda la provincia".

Desafíos de logística y el impacto del Puerto de Lavalle

Por su parte, el gerente de planta de Zeni, Damián Sánchez, detalló la dinámica del ciclo fabril dentro del establecimiento. "Depende de la rotación de los stocks intermedios que tengamos, pero un dato como mínimo pueden ser 10 días de trabajo desde que ingresa el rollo hasta que sale el contenedor. Ahora, la rotación, dependiendo del movimiento de stock intermedio que tengamos, puede durar hasta 30 días", dijo.

Frente a los elevados costos del transporte terrestre hacia terminales alejadas, la logística se presenta como el principal desafío para sostener la escala proyectada.

En ese escenario, la concreción del futuro Puerto de Lavalle se proyecta como una obra de infraestructura determinante para reducir sensiblemente los fletes de las cargas locales.