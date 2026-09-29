Corrientes levanta la veda extraordinaria en el río Paraná

Corrientes levantó la veda extraordinaria de pesca que regía sobre distintos tramos del río Paraná. La medida quedará sin efecto este martes a partir de las 13 luego de 20 días de restricción.

La decisión fue tomada por la Dirección de Recursos Naturales después de los controles regulares realizados en el Paraná. Y es que, según el organismo, ya se dispersaron las concentraciones extraordinarias de surubíes y dorados que habían motivado la restricción.

Ahora, con el levantamiento, quedaron habilitadas las modalidades de pesca que estaban permitidas antes de la veda. Sin embargo, Recursos Naturales advirtió que se podrían establecer nuevas restricciones si vuelven a detectarse concentraciones masivas de peces.

Cómo fue la veda

La veda extraordinaria comenzó el 9 de septiembre y se extendió a toda modalidad de pesca en el sector delimitado (kilómetros 1180 y 1239), ya fuera comercial, deportiva o de subsistencia. La decisión estuvo vinculada con la concentración excepcional de dorados, que generó un incremento de la presión pesquera sobre el recurso y una mayor vulnerabilidad de la especie.

Fue por ese motivo que Recursos Naturales resolvió implementar una veda temporal, con sanciones que alcanzaron hasta $1.050.000.



