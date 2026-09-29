Fin del efectivo en la Ruta 12 en Corrientes: cómo se pagará el peaje a partir del 5 de octubre

La estación de peaje sobre la Ruta Nacional 12, ubicada en jurisdicción del municipio correntino de Ituzaingó, modificará de manera integral su modalidad de cobro y dejará de percibir efectivo.

La medida fue confirmada por la nueva empresa concesionaria, conformada por el consorcio de las firmas JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., y comenzará a regir a partir del próximo 7 de octubre.

A partir de esa fecha, los automovilistas deberán abonar la tarifa mediante tarjetas de débito o crédito, billeteras virtuales, código QR o a través del sistema TelePASE.

Con el objetivo de agilizar el tránsito, las autoridades del corredor informaron que los usuarios adheridos al telepeaje abonarán un 50 % menos respecto de la tarifa normal.

Traspaso de concesión e impacto operativo

El proceso de transición entre la firma saliente y el nuevo consorcio se concretará formalmente el lunes 5 de octubre a partir de las 14.

Según precisaron fuentes del sector de los trabajadores a El Litoral, durante esa tarde es probable que se disponga el levantamiento temporal de las barreras mientras el personal técnico adecua los sistemas informáticos y la tecnología de cobro en las casillas.

Respecto a la reestructuración del esquema de personal en la estación correntina, trabajadores del predio indicaron que el esquema operativo por turno quedará conformado por siete cobradores ("runners"), cuatro supervisores y dos agentes de seguridad vial para atender el flujo vehicular del corredor vial.