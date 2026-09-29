Caá Catí dio un paso histórico: el guaraní ya es lengua cooficial del pueblo

Caá Catí dio un paso institucional para fortalecer el uso del guaraní. El Concejo Deliberante Municipal aprobó por unanimidad la ordenanza que reconoce a la lengua como cooficial en la localidad. La normativa fue sancionada el 24 de septiembre, con la presencia del Grupo Ñañoty, y tuvo como antecedente un proceso de trabajo conjunto entre la comunidad, el Municipio y la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

La iniciativa fue desarrollada a partir de la coordinación entre Carolina Gandulfo, docente y profesora responsable de la Cátedra Guaraní de la Unne y de la Facultad de Humanidades, e Iván Montiel, secretario de Coordinación, Planificación y Asuntos Institucionales del Municipio de Caá Catí.

Uno de los puntos centrales del proceso fue el trabajo de campo realizado por estudiantes de la cátedra de Antropología Social y Cultural de la Facultad de Humanidades de la Unne. Los jóvenes llevaron adelante un relevamiento sociolingüístico para conocer cuál era la presencia y vitalidad del guaraní entre los habitantes de la localidad.

Cómo fue el proceso

Como parte de esa investigación se realizaron cerca de 100 entrevistas a vecinos. De esos encuentros surgió el Grupo Ñañoty, conformado por personas de Caá Catí interesadas en la revitalización y transmisión del idioma guaraní en la comunidad.

El proceso tomó una nueva forma a fines de 2025, cuando se consolidó un proyecto de extensión de la Unne denominado “Diseño de una Política Lingüística Municipal para la Revitalización del Guaraní en Caá Catí, Corrientes”. La propuesta articuló el trabajo de la Cátedra Guaraní, el Municipio, el Grupo Ñañoty y la Biblioteca Popular Dr. Juan M. Rivera.

La aprobación de la ordenanza coincidió además con una serie de actividades destinadas a poner al guaraní en el centro de la escena cultural de Caá Catí. El domingo 27 de septiembre se realizó el encuentro académico-sociocultural “Caá Catí: almácigo del guaraní”, un proyecto aprobado por el rectorado de la UNNE.

Durante la jornada, la Estación del Tren General Paz se convirtió en el espacio de una radio comunitaria dedicada a compartir voces, relatos y entrevistas vinculadas con la lengua. También se realizaron rondas de conversación e intercambio lingüístico, denominadas “Ñañemongeta Hagua”.

Además, en el ISFD local se desarrollaron talleres participativos de guaraní para niños, jóvenes, docentes y público en general. El Grupo Ñañoty también presentó una obra de teatro realizada íntegramente en guaraní.

Con la aprobación de la ordenanza, ahora el Departamento Ejecutivo Municipal deberá reglamentarla y establecer las medidas necesarias para promover progresivamente el uso del guaraní en programas, señalizaciones, documentos y espacios de atención administrativa de Caá Catí.

Con información de Unne Medios