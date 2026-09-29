La ciclogénesis trajo lluvias a Corrientes y una ciudad tuvo el segundo acumulado del país

Las lluvias que afectaron a distintas zonas del Litoral dejaron importantes registros en varias localidades correntinas. En el relevamiento de este martes, hasta las 9, Paso de los Libres quedó segundo a nivel nacional con 60 milímetros acumulados. Monte Caseros y Mercedes quedaron entre las localidades con más milímetros caídos.

El registro se dio en medio de la influencia de una ciclogénesis sobre gran parte del Litoral, fenómeno que provocó que varias provincias del centro y norte argentino permanecieran bajo alertas de nivel naranja y amarillo por tormentas en diferentes períodos, según explicó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las lluvias en el litoral- Fuente: SMN

Milimetrájes en las últimas horas

En el ranking nacional, Paso de los Libres quedó detrás de Concordia, que registró 101 milímetros, y se ubicó por encima de localidades como Ceres, Bolívar y Nueve de Julio.

Dentro de Corrientes, también se destacaron los registros de Monte Caseros, con 41 milímetros, y Mercedes, con 37 milímetros, de acuerdo con los datos del relevamiento.

Los mayores valores de precipitación se concentraron en la provincia en un escenario marcado por el avance del sistema de tormentas que afectó durante las últimas horas a distintos puntos de la región.