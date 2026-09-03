Peaje internacional que une a Corrientes con Brasil: cuánto sale cruzar en septiembre

Cruzar desde Santo Tomé a São Borja por el puente internacional tiene nuevos valores desde el inicio de septiembre. El ajuste, en comparación con las tarifas que estaban vigentes hasta agosto, es mínimo y alcanza a las principales categorías de vehículos particulares y de transporte. Los nuevos montos van desde los $1.600 a los $5.000.

La empresa concesionaria CS Rodovias Mercosul oficializó el cuadro tarifario que establece cuánto deben pagar los distintos tipos de vehículos que utilizan diariamente este paso fronterizo. Los montos están expresados tanto en pesos argentinos como en reales brasileños.

¿Cómo quedan los precios?

Para los automóviles particulares, el peaje quedó establecido en $1.600 o R$4,70. En este caso, el valor en reales tuvo un incremento de diez centavos respecto del mes pasado, cuando costaba R$4,60.

En el caso de los automóviles que circulan con remolque, la tarifa pasó a ser de $2.500 o R$7. En pesos argentinos, representa un aumento de $100 frente a los $2.400 que se abonaban hasta agosto.

Por su parte, los ómnibus y vehículos destinados al transporte de pasajeros deberán pagar $5.000 o R$14,10, frente a los $4.900 o R$14 que establecía el cuadro anterior.

¿Quiénes siguen sin pagar?

Uno de los puntos que se mantiene sin cambios es el beneficio para el Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF). Los automóviles de paseo registrados por moradores y residentes de Santo Tomé y São Borja continúan exentos del pago del peaje.

La misma condición se mantiene para todas las motocicletas registradas en ambas localidades, que pueden atravesar el puente sin abonar la tarifa.

La medida representa un alivio para quienes viven en estas ciudades fronterizas y utilizan el paso internacional de manera habitual, especialmente por los vínculos laborales, comerciales y sociales que existen entre ambos lados de la frontera.

Así, desde septiembre, quienes cruzan ocasionalmente deberán afrontar el nuevo cuadro tarifario, mientras que los vecinos alcanzados por el TVF y las motocicletas locales mantienen el cruce gratuito.