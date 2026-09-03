¿Llegan las últimas heladas del año a Corrientes?

Luego del ascenso de temperaturas en la ciudad de Corrientes, se viene un brusco cambio con temperaturas bajas que se instalará durante algunos días. El cambio más notorio podría llegar el sábado con fuertes ráfagas de viento, el frío continuará y las heladas podrían registrarse el lunes al sur correntino y extenderse al martes.

Para el viernes podrían registrarse temperaturas templadas de 23°C y 14°C, con vientos por el sureste. Con posibles lluvias durante la mañana, pero con una probabilidad de 40%, para el resto de la jornada se esperan cielos nublados.

La temperatura oscilará entre los 12°C y 20°C para el sábado, con vientos fuertes por la noche que podrían rondar entre los 51 y 59 kilómetros por hora, sin probabilidad de lluvias. Durante la madrugada del domingo el frío se podría sentir con más fuerza ya que se pronostica 8°C de mínima y 16°C de máxima.

Las heladas para el sur correntino. Fuente: Agromet.

Posibles heladas agrometeorológicas

Según el informe de Agromet, para el lunes las temperaturas van desde los 7°C y 18°C, pero en el sur de la provincia se podrían registrar heladas agrometeorológicas que van de los 3°C a los 0°C. Un día después, para el martes en la Capital se espera entre 9°C y 21°C, pero nuevamente se podrían registrar heladas en el interior correntino.

Luego de estos días, para el miércoles se espera una remontada de la temperatura nuevamente y los correntinos podrían tener días de calor hacia el fin de semana.