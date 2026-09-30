El Paraná podría llegar al nivel de alerta para mediados de octubre en Corrientes

El nivel del río Paraná llegó a los niveles más altos del año 2026 en las últimas semanas. Actualmente en el puerto de Capital e Itatí muestran una tendencia descendente, Goya continúa en crecida. Sin embargo, según indicaron especialistas a El Litoral, los modelos hidrográficos proyectan que para mediados de octubre, el agua vuelva a subir en todas las ciudades costeras y alcance niveles más críticos.

El investigador, docente y director del grupo de Recursos Naturales del INTA, Ditmar Kurtz, señaló a El Litoral: “Para mediados de octubre, se espera que aumente el Paraná, en Corrientes va a llegar casi a los 6 metros y estos modelos también indican que a 15 días, se espera que en Goya llegue a casi el nivel de alerta”.

Comportamiento del río Paraná en Corrientes

Según los datos obtenidos de Prefectura Naval Argentina y relevados por El Litoral. En el puerto de Corrientes, el 24 de septiembre se registró el pico más alto del año, con 4,52 metros. Un día después descendió a 4,46 metros y para el 27 de septiembre se ubicó en 4,28 metros. Tres días después, el registro es de 4,27 metros, nuevamente en bajada.

En Itatí, uno de los valores más altos se alcanzó el 23 de septiembre, con 5,19 metros. El 25 de septiembre el nivel había descendido a 5 metros y actualmente se encuentra en 4,81 metros, también con tendencia descendente.

La situación es diferente en Goya, donde el río continúa en crecida. Actualmente, el nivel se ubica en 4,20 metros, mientras que el 24 de septiembre había alcanzado los 4,29 metros. El nivel de alerta para esa localidad está establecido en 5,20 metros.

De esta manera, entre el máximo registrado el 24 de septiembre y el nivel actual hay una diferencia de 9 centímetros. Es decir, el río está apenas por debajo de aquel pico, aunque la tendencia actual es de crecimiento.

Además, Goya se encuentra actualmente 1 metro por debajo del nivel de alerta. La proyección planteada por Kurtz implica que, de mantenerse las condiciones que impulsan la crecida, el Paraná podría acercarse a ese umbral durante la primera quincena de octubre.

“El agua es un fluido que tarda en llegar, acá está bajando allá está creciendo como Goya está más abajo, va a llegar un momento en que baje cuando descargue por el río de La Plata”, señaló Kurtz.

En este contexto, los registros muestran que el comportamiento del Paraná no es uniforme en todo el territorio correntino: mientras en algunos puntos el agua ya comenzó a descender, en Goya la crecida todavía continúa.