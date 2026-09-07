Abren la inscripción para el curso nivelatorio para estudiar abogacía en Corrientes: cómo inscribirse

La Facultad de Derecho, Ciencias Sociales y Políticas de la Unne habilitó la inscripción para las Clases Preparatorias del Curso Nivelatorio 2027.

La propuesta académica busca introducir a los futuros ingresantes en los contenidos centrales de la carrera y en las herramientas de estudio universitario.

El ciclo arrancará el próximo 3 de octubre con una charla de ambientación presencial en el Campus Deodoro Roca.

Inicio de actividades y charla inaugural

El trayecto de acompañamiento para los futuros estudiantes universitarios comenzará el 3 octubre con una clase inaugural a partir de las 10 en el Salón Auditorio del Campus Deodoro Roca (Av. Libertad 5470).

Se trata de una jornada de ambientación que incluirá una charla sobre la vida universitaria y la dinámica académica de la institución.

Las inscripciones se gestionan de manera digital mediante las redes y canales oficiales de la unidad académica.

Modalidad de cursada y cronograma de asignaturas

Las clases durarán dos horas por encuentro y se dividirán en cuatro ejes temáticos estructurados entre octubre y noviembre.

En modalidad combinada se realizarpan clases por Zoom de miércoles a viernes y presenciales los sábados en el Campus Deodoro Roca.

En tanto que las extensiones Áulicas serán dictadas 100% por la plataforma Zoom.

Por otro lado, se realizará la lectura y comprensión de Textos Universitarios de manera presencial en la Sede Central.

Para consultar el detalle del cronograma de actividades o resover cualquier duda, se pueden comunicar con la Secretaría Académica: sec.academica.derecho@comunidad.unne.edu.ar. En tanto que la inscripción se puede gestionar en este formulario.