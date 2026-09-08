Itatí celebra el nacimiento de la Virgen María con una multitud de peregrinos

Cada 8 de septiembre, la comunidad de Itatí se viste de fiesta para celebrar una fecha especial para la fe católica, el nacimiento de la Bienaventurada Virgen María. La jornada comenzó durante los primeros minutos de este martes, cuando cientos de peregrinos se congregaron en el atrio de la Basílica para cantarle el feliz cumpleaños a la Madre celestial.

La celebración continuó a las 10.15 con la solemne procesión, que tuvo como protagonistas a la Imagen peregrina de María de Itatí y a la Virgen del Rosario, patrona de la Sociedad de Peregrinos de Corrientes Capital. La institución llegó al Santuario Mariano tras realizar su 92° peregrinación a pie desde la capital correntina.

Una vez finalizada la procesión, los fieles participaron de la misa, presidida por el rector del Santuario, padre Claudio Muñoz, y concelebrada por el padre Humberto Ruiz Díaz, vicario parroquial; el padre Hugo Camino, rector emérito del Santuario; el padre Jorge José Barrientos, de la parroquia San Juan Bautista de Corrientes Capital; y el padre Santo Zacarías, de Santa Ana de los Guácaras.

La fecha invita también a reflexionar sobre el lugar de María en la historia de la fe cristiana. Cada 8 de septiembre, los fieles celebran su nacimiento, recordándola como la mujer que, según la tradición católica, aceptó ser la madre de Jesús y tuvo un papel central en la historia de la salvación.

En ese marco, una de las reflexiones que acompaña la celebración es la del papa León XIV, quien destacó la humildad elegida por Dios para manifestar su Reino: “Dios eligió las más humildes condiciones históricas y la más humilde de las criaturas para manifestar la originalidad de su Reino, en el que la prepotencia no tiene lugar y la omnipotencia es creación, servicio y cuidado de la vida”.

La jornada en Itatí se vive así como un encuentro de fe y comunidad, marcado por la presencia de peregrinos que llegan al Santuario para renovar su devoción y agradecer a la Virgen.

Con el pedido de unidad para caminar juntos como pueblo, compartir el gozo del Evangelio y servir a los demás, la celebración invita a los fieles a homenajear a María con una oración sencilla y profunda: un Avemaría rezado de corazón.

Con información de Noticias Itateñas