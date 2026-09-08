Capturaron un dorado de 17 kilos en Esquina y lo devolvieron al río

Un dorado de grandes dimensiones volvió a ser protagonista de una jornada de pesca en Esquina, donde las condiciones del río continúan ofreciendo capturas destacadas. El ejemplar, estimado en unos 17 kilos, fue atrapado este lunes durante una salida de pesca deportiva.

La jornada tuvo como guía a Seba Miño, de Posada Casablanca, quien acompañó a un grupo de amigos provenientes de Tandil, Buenos Aires. La aparición del enorme dorado se convirtió en uno de los momentos destacados de la excursión.

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Luego de conseguir la captura y tomar las fotografías para registrar el tamaño del ejemplar, los pescadores optaron por devolverlo al río. La decisión se enmarca en una modalidad de pesca deportiva que busca preservar los ejemplares y sostener la actividad en los ambientes naturales de la región.

La captura se da en un período de buena actividad pesquera en Esquina, uno de los destinos correntinos elegidos por aficionados de distintos puntos del país que llegan atraídos por sus ríos y la posibilidad de encontrar especies de gran porte.

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Torneo esquinense

El momento también llega en la previa de una nueva edición del Torneo del Dorado Esquinense, que tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de octubre. Será la tercera edición de la competencia y se espera la participación de pescadores que llegarán a la localidad desde diferentes lugares.

Con el antecedente de capturas como la de este lunes, Esquina comienza a prepararse para una nueva convocatoria vinculada a la pesca deportiva, mientras sus jornadas de río continúan dejando imágenes de ejemplares que, después de pasar por las manos de los pescadores, regresan a su hábitat.

Con información de Actualidad Esquina